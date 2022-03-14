美國多家媒體報導，俄羅斯已請求中國提供軍事援助裝備支持其入侵烏克蘭。報導說，俄羅斯某些武器裝備正在耗盡。《紐約時報》報導說，美國官員透露，俄羅斯還請求北京進行經濟援助，以緩解美國、歐洲和亞洲國家的經濟制裁對俄羅斯經濟造成的衝擊。

另一方面，白宮國家安全顧問蘇利文將於星期一（3月14日）與中共中央政治局委員、中共中央外事辦主任楊潔篪舉行會談。雙方討論的議題將包括美中關係和俄羅斯對烏克蘭的入侵。

美國國務卿布林肯星期日發文譴責俄羅斯對烏克蘭與波蘭邊境的國際維和與安全中心的空襲。同一天，烏克蘭總統澤倫斯基稱，俄羅斯火力波及北約成員國祇是時間問題，再次呼籲北約建立禁飛區。

布林肯在推特上表示：「我們譴責俄羅斯聯邦對靠近烏克蘭與波蘭邊境的亞沃里夫國際維和與安全中心的導彈襲擊。暴行必須停止。」

空襲造成35人死亡，134人喪生。白宮國家安全顧問蘇利文星期日表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭的行動波及北約成員國的領土，北約將作出包括啟動「第五條款」的反應，即將該襲擊視為對全體北約成員國發動的武裝攻擊。

澤倫斯基星期日在臉書發布的視頻講話中說：「如果你們不關閉我們的領空，俄羅斯導彈落入你們的領土只是時間問題——北約的領土。」

美國拜登行政當局反對在烏克蘭設立禁飛區，稱這將使美國陷入與俄羅斯的直接軍事衝突。

澤倫斯基還表示，他的團隊正在繼續與俄羅斯進行外交談判，以安排他與俄羅斯總統普丁的會晤。