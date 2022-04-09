上海每天單日上看兩萬例確診，根據黨媒說，「一半確診者來自交叉感染，排隊去做核酸檢測是元兇，前胸貼後背，沒了距離，有人為了拿綠色通行證出門，一天要桶六次鼻子。」圖/取自shutterstock

當全世界正走向與武漢病毒共存的時代，上海卻爆發防疫的各種悲劇，撲殺寵物狗有之，憂鬱症跳樓有之，喊著要吃飯，已經是常態，老共擔心上海鬧革命，解放軍已經進城，隨時會演變成另一個六四鎮壓，所以，上海流傳一句順口溜，「病毒不聽黨的話，所以中央堅持要清零。」

現在，不是上海封城預估將會持續到5月1日，是否繼續封城，還要看狀況；而被視為中國生產重鎮，台商大本營的昆山也封了，病毒正向北京擴散，東北吉林的情況也不妙，一名卡車司機因為封城的結果，被圍堵在高速公路上，進退不得，已經五天沒飯吃，更糟的是，向上海輸送物資，蔬果，肉類的卡車，因為圍堵在高速公路上，物資全部爛掉，上海黨官無人接應物資，任憑物資腐爛，但是，市區內搶物資的情況，卻越來越嚴重。

上海市民被圍困高樓，高喊共產黨下台，苦悶的上海人跑到自家陽台上唱歌舒壓，也會被無人機廣播制止。經過70年，上海人才知道，他們的父執輩當年選擇共產黨，拋棄國民黨，現在終於嘗到苦果，可是，又有誰會知道，當時選擇共產黨是錯誤的。

上海2500萬人的治理情況尚且如此，請問，其他二級城市封城，狀況會好到哪裡？

老共堅持要清零，並非中國國家主席習近平不懂衛生，而是習近平太知道中國的公衛水準了，被老共剝奪掉半套自由的香港，就是前車之鑑。

如果今天香港還有半套自治，港人不會打國產，他們會選擇老外的疫苗，防疫更不會搞到如此地步。維多利亞醫院活人和死者共床，600萬人的城市，死亡來到8 ,000人，還在上升，很多死者已經打了三劑，但其中有75%是科興疫苗。

原來，中國製造的滅活疫苗，只有8%保護力，比起默德納的80%相差甚遠，老共靠著政治影響力，施壓世界衛生組織（WHO），硬把國產兩款疫苗推上國際舞台，以為自己的生物科技很厲害，替習近平臉上添光，現在才被死亡數字驚嚇到，香港特首林鄭月娥官位不保，習近平當然知道，歸根究柢，是自己的疫苗闖大禍。

如今，上海每天單日上看兩萬例確診，到底真實數字如何，也沒人知道，但是根據黨媒說，「一半確診者來自交叉感染，排隊去做核酸檢測是元兇，前胸貼後背，沒了距離，有人為了拿綠色通行證出門，一天要桶六次鼻子。」一名偷懶護士被逮到，用一根沒有更換的棉花棒，居然捅了好幾個人的鼻子，這不是防疫，而是傳播病毒。

可是，上海人還是不生氣，在老共洗腦的治理下，中國人已經變成順服的綿羊，這種情況發生在台灣，早就鬧革命了。

經濟學人已經預估，上海持續封城，最大的影響就是GDP減少了，但是，封城使百物上漲，只是窮了中下階級，上流社會仍然可以用高價買到送上門的漢堡，聽說還有魚翅煲湯。

共產黨喜歡封城，一來可以證明共產黨重視人命，二來可以從核酸檢測撈大錢，2,500萬人的大城市，封城一個月，每個人平均要桶六次鼻子，你說中共國營生技公司會不會花大財，所以，早先，很多台灣藍色政客千辛萬苦鼓勵台灣使用科興疫苗，這些人欠台灣人一個道歉。