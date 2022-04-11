彭明敏教授是2016年第2屆「北美州台灣人教授協會廖述宗教授紀念獎」的得主。本獎被提名者的資格須有「維護台灣主權，追求社會公義，捍衛民主人權，發揚台灣文化，或致力於台灣永續發展的具體作為與記錄，足以彰顯台灣人精神，作為社會之典範」，而彭教授的一生，正是這個宗旨的縮影。事實上，彭明敏的人生就是一部台灣近代史的縮影，是一部穿越戰爭、牢獄、軟禁、和流放的感人史詩；講述的正是台灣人在追求民主自由和人權進程中堅苦卓絕的故事。

將近一甲子之前，彭明敏教授於1964年與其學生謝聰敏與魏廷朝共同起䓍了「台灣人民自救運動宣言」，其開頭的第一句就是：「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實」。當年的彭明敏，畢業於台大學法學系後出國留學，獲加拿大麥基爾大學法學碩士及法國巴黎大學法學博士，回台後成為台灣大學歷史上最年輕的正教授與系主任。彭明敏也在1961年被指派為首任中華民國聯合國代表團顧問，並被選為第一屆「十大傑出青年」。然在前程似錦之際，彭教授卻拒絕了蔣家政權的提拔，他勇於戳破蔣介石的「反攻大陸」的神話，更起草了《台灣人民自救運動宣言》。在當年白色恐怖的統治年代，明知以卵擊石卻顯現了彭教授非凡的勇氣和先知灼見。宣言的目標是在台灣「使人類的尊嚴和個人的自由具有實質意義」；既非出自民族或國族主義的基點，更不是強調血緣或地域的角度，而是從人權的普世價值的高度，追求台灣人民獲得「個人尊嚴和自由」的價值。當年《台灣人民自救運動宣言》的目標，「制定新憲法，建立新國家，加入聯合國」，如此簡短的十五個字，至今仍是台灣永續發展的方向和前途。

彭教授當年因宣言事敗後被中國國民黨政府判刑八年；由於國際壓力，迫使蔣介石在13個月後特赦他。1970年在忍受情治單位24小時監控生不如死的6年後，由美國教會人士、日本友人和台獨盟員的協助下，彭明敏驚險神奇的逃出台灣，受瑞典政治庇護。之後輾轉抵達美國，除了在大學任教，仍在海外全心投入台灣民主運動；遊說美國國會催生「台灣關係法」，努力使台灣移民美國名額增加為二萬名。在美國國會作證二次，要求解除戒嚴，台灣徹底民主化，為台灣的啟蒙和呼籲巡迴全球各地演講。1992年中國國民黨政府撤銷對其通緝後返台，結束其23年的海外流亡回到台灣故鄉。時年已69歲但仍持續推動民主台灣不遺餘力。

彭明敏教授對台灣的卓越貢獻不勝枚舉，曾發表諸多重要理論和著作。彭教授不僅是國際法專家，當年在美國先後擔任台獨聯盟主席、台灣人公共事務會總會長（FAPA）。回台後於1996年代表民主進步黨參選首屆總統民選。2000年陳水扁當選總統，受聘總統府資政時走遍世界呼籲各國人民和政府支持台灣的主權獨立與民主建國。彭教授也創辦「建國會」、「新國家連線」、「彭明敏文教基金會」、和「鯨魚網站」等。他一生一世致力於傳播自由主義的思想，堅持維護台灣主體性的理念。

彭明敏的一生體現了他愛台灣與做為一個台灣人的良心的堅持。這位溫文爾雅、風度翩翩的學者，一路走來始終如一，畢生以獨立知識分子的風骨守護與提倡台灣的民主與自由。彭明敏教授的離世不僅是台灣也是自由世界莫大的損失。彭教授尚未完成的《台灣人民自救運動宣言》的目標，接下來就是我們的事了。