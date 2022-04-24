COVID-19本土疫情再飆新高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日宣布，新增5,092例本土病例，再創台灣疫情以來新高。圖/截自指揮中心直播記者會

COVID-19疫情再飆新高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，新增5,092例本土病例，再創台灣疫情以來新高，也是本土病例首度破5,000大關，其中，新北1,731例、桃園因和碩科技有500多人確診共達1,071例，台北市也有1,027人，這三縣市的新增個案都破千。

今天無死亡案例，境外移入有80例。目前全國共有7萬9,000多人居家隔離中。

柯文哲：疫情高峰將日增5萬例 恐持續100天

經七天居家隔離，台北市長柯文哲「出關」第一天先視察中山區級關懷中心。他會後談到當前疫情時預估，台灣未來疫情最嚴重時，每日確診數將達5萬例上下、持續100天，達此高峰後再降回每日1.000例約還須2個月時間，但目前尚不知何時才會達到高峰。

他並指出，目前最迫切需要知道國家戰略方向，如此才可決定所有戰術行為，希望中央能對此儘早與地方政府溝通。



圖說：台北市長柯文哲表示，目前尚不知何時才會達到疫情高峰。圖/截自北市府影片

學校人員未打三劑疫苗 5/9起須自費每週快篩

同時，教育部也在近日發函給高中以下學校，5月9日起，學校工作人員皆應接種三劑疫苗，新進人員首次服務前如未接種三劑疫苗，應提供自費3天內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明。

學校工作人員若曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立的解除隔離通知書者，可暫免檢具疫苗接種證明，但於解除隔離滿3個月後，應依時程儘速接種三劑疫苗。