創造出無聊猿的 NFT 團隊 Yuga Labs 於今年 1 月底上架一款期間限定的手機遊戲《Apes vs. Mutants》，是所有用戶皆可免費遊玩的輕鬆小品，當時在社群上引起了熱烈討論。然而，此遊戲背後的開發團隊在遊戲結束開放後，正著手打造全新計畫，預計推出為所有 NFT 社群開放的 Web3 社交元宇宙 ── Arcade。

NFT 及元宇宙當前困境

在進入正題前，先談談三點當前 NFT 及元宇宙所遇到的問題：

大多數的 PFP 專案沒有實際功能 各個元宇宙彼此間毫無交集，且並非接納所有 NFT 大多數元宇宙仍處在發展階段，實際開放時間遙遙無期

為了突破上述困境，一個專為所有 NFT 社群打造的元宇宙「Arcade」因而誕生。

Apes vs. Mutants 遊戲團隊最新力作 ── Arcade

Arcade，一個結合社交及 GameFi 元素的元宇宙，在這個世界裡用戶可以操作自己喜愛的 NFT 進行各式活動，不僅可以與其他用戶聊天互動、打造家園，在遊玩遊戲的過程中還可以賺取代幣獎勵。

根據官方影片，Arcade 已與多個知名藍籌 NFT 達成合作關係，包括 mfer、CyberKongz 及 Karafuru 等。

如何進入 Arcade？

在進入 Arcade 前，玩家需先從錢包裡選擇想在 Arcade 中遊玩的 NFT。若此 NFT 經遊戲團隊設計，且有了遊戲內客製化像素版本，用戶將可透過平台鑄造並於遊戲內使用。這些在遊戲內使用的 NFT 被稱作為「ArcadeMe」，象徵著用戶在元宇宙中的身份。

此外，每款 NFT 專案不單單僅是樣貌的不同，更特別的是在遊玩 Arcade 裡的遊戲時皆會有不同的屬性及能力，讓玩家在遊玩過程中更可以感受到自己 NFT 在遊戲裡的獨特性。藉此創造出不同 NFT 間的價值，而不僅是單純的 PFP。

根據官方 Twitter 釋出的資訊，已經可看到多款 NFT 在遊戲內的樣子，包含 BAYC、CryptoPunks、Meebits、Cool Cats 及 Karafuru 等。

不過，擁有一個 NFT 並非進入 Arcade 的先決條件。遊戲團隊為了使 Arcade 能顧及到各式群眾，貼心地替那些沒有 NFT 的用戶創建了一個在遊戲中使用的預設角色。

與各式 NFT 一同遊戲

目前可知的遊戲包含像是操作類似於 Apes vs. Mutants 的動作 RPG 遊戲 ，以及賽車競速遊戲。官方預計會在今年 Q2 推出第一款官方自製遊戲，未來也將推出更多 PVE 及 PVP 遊戲，並開放第三方遊戲與 Arcade 合作。

此外，在 Arcade 正式啟動後，預計會推出官方代幣，並且歡迎不同的代幣作為 Arcade 元宇宙裡的貨幣。

Arcade 官方 Twitter 上也宣布未來將採用近期很紅的 ApeCoin，作為 Arcade 元宇宙的交易媒介。

土地販售即將啟動

做為一個容納各式 NFT 的元宇宙來說，與好友們打造屬於自己的家園絕對是不可或缺的。在 Arcade 的世界裡有多款不同大小的土地，其將作為玩家們的社交空間，使玩家在其中與朋友聊天、互動、交易，並一同發揮創意佈置環境。

Arcade 的土地共分為四種大小，除了面積的不同外，在額外的能力及應用上也有差異，細節上的不同將會在未來陸續公布。但能確保的是，持有的土地越大獲得的獎勵也會越多。

(從左上順時鐘依序為：Standard、Large、X-large 及 Mega)

下表為各土地的價格及數量，土地的大小與稀有度成正比。白名單鑄造階段將在台灣時間 4/1 早上 11 點開始，為期 24 小時；公售階段則為 4/2 早上 11 點開始，直至售完。

測試版即將發佈

目前 Arcade 仍然處在開發階段，預計會在 2022 Q2 公布更詳細的路線圖，並開放測試版本的遊玩，詳情可以關注 Arcade 的社群媒體。

Arcade 官方 Twitter：https://twitter.com/arcadedotinc

Arcade 官方 Discord：https://discord.com/invite/arcadedotinc