歌仔戲走進元宇宙！HTC 今 (28) 日宣布與明華園戲劇總團合作，首波將協同未來數位在 NFT 平台 VIVE BYTES 推出「明華園總團海賊之王 NFT 全球限量珍藏版卡包」，讓歌仔戲藝術化作 NFT 永垂不朽。海賊之王 NFT 卡包將在 Polygon 區塊鏈上發行，並將於 4 月 10 日正式上市，定價台幣 299 元。HTC 將持續與明華園戲劇總團深度合作，把歌仔戲帶入元宇宙。

HTC 攜手明華園戲劇總團、未來數位，跨領域結合激盪新火花

為打造讓所有人都能暢遊其中的新世界，HTC 元宇宙世界 VIVERSE 與台灣傳統藝術龍頭明華園戲劇總團合作，讓歌仔戲成為未來生活的一部分。在首波合作中，雙方將與未來數位協力於 VIVE BYTES 推出「明華園總團海賊之王NFT全球限量珍藏版卡包」。明華園戲劇總團即將重啟巡演的旗艦大戲《海賊之王 ── 鄭芝龍傳奇》，獨家授權 VIVE BYTES 進行 NFT 產品設計、上鏈及上架，並由未來數位協同開拓動漫邀約知名台灣漫畫家韋宗成獨家繪製動漫版《海賊之王》。

擁有 93 年歷史的明華園戲劇總團長期推動傳統藝術保存，全球戲迷有目共睹，近年來持續活化創新，2020 年推出的首部漫畫跨界劇作《冥戰錄》即是最佳典範。對於本次突破性的跨界合作，明華園戲劇總團執行長陳昭賢表示：「歌仔戲並不專屬於哪個世代，期待能藉由此次在 VIVE BYTES 上推出的海賊之王珍藏版 NFT 以及即將推出的虛擬歌仔戲體驗，讓年輕世代認識傳統藝術的新價值、也讓歌仔戲在元宇宙中昇華成全新的型態，並希望能拋磚引玉，引領傳統藝術進入元宇宙，共同開創台灣傳統藝術新紀元。」

協同開拓動漫邀約《冥戰錄》原作者韋宗成加入本次合作的未來數位總經理韓京岳表示：「韋宗成老師長期與明華園合作，將傳統藝術與動漫相結合，這次由他創作二次元版《海賊之王》並製作成NFT意義重大。國內畫家對NFT發行需求日益增多，期待能藉由本次合作，帶領台灣畫家進入元宇宙，賦予作品第二生命。」

明華園總團海賊之王 NFT卡包於4/10正式開賣，歌仔戲元宇宙逐步成形

明華園總團海賊之王 NFT 全球限量珍藏版卡包將在 Polygon 區塊鏈上發行，於 4 月 10 日中午 12:30 正式開賣，限量 2,500 組，定價新台幣 299 元，每組卡包內含 2 張隨機出貨的 NFT 卡牌。明華園總團海賊之王 NFT 全球限量珍藏版卡包三大亮點：

1.線上、實體通路皆可入手海賊之王 NFT卡包

VIVE BYTES 官網刷信用卡購入 NFT 卡包，限量 2,000 組

全台 ibon 通路購買 NFT 卡包兌換碼並上 VIVE BYTES 官網兌換，限量500組

2.全方位獨家收藏《海賊之王 ── 鄭芝龍傳奇》主要角色

共有 23 款不同設計的 NFT，每包 2 張隨機出貨，每包必有至少 1 張孫翠鳳真人版男主角 NFT。

動漫版《海賊之王》共2款，由韋宗成獨家為海賊之王NFT卡包繪製

真人版《海賊之王》共20款，由HTC獨特設計搭配角色原聲主題曲(3套由無敵小生孫翠鳳飾演的男主角造型、2套女主角造型，每套造型各4種不同表情)

隱藏版「霸王卡」限量250張，原汁原味呈現海賊之王鄭芝龍的霸氣大笑

(明華園總團海賊之王NFT卡包共23款不同設計，每包2張隨機出貨)

3.帶你進臺南文化中心看《海賊之王 ── 鄭芝龍傳奇》

4/22 前抽中「霸王卡」的幸運兒將有機會獲得《海賊之王 ── 鄭芝龍傳奇》4/30 任一場次 VIP 門票，限量 25 張，詳細抽獎辦法將公佈於 VIVE BYTES 粉絲專頁。

除此之外，即將上線的元宇宙空間平台 VIVE Connect 上也將推出《海賊之王》虛擬主題公園，用手機、平板、電腦、VR裝置皆可進入。未來 VIVE BYTES 將可串連 VIVE Connect，使用者可在個人 NFT 展示間中展出私人數位藏品，並以虛擬分身進行交流，將帶來全新社交消費體驗。

(HTC與明華園戲劇總團及未來數位攜手推出「明華園總團海賊之王 NFT 全球限量珍藏版卡包」)

關於HTC

HTC作為全球創新科技的標竿，自1997成立以來，其產品獲獎無數，更締造了許多業界第一的紀錄。透過研發一系列智慧手機、VIVE 虛擬實境硬體及生態系統，創造出讓消費者驚嘆連連的產品與體驗。HTC所呈現給世人多樣化的智慧型手機、虛擬實境軟硬體及內容正逐漸改變消費者和企業認識這個的世界並與之互動的方式，但其影響力及潛力將遠超乎此。HTC於台灣證券交易所的代號為2498，更多資訊請閱 www.htc.com。

關於VIVE BYTES

VIVE BYTES是HTC旗下NFT平台。VIVE BYTES提供全球使用者輕鬆進入的NFT世界，以及最友善直覺的購物流程和獨特的遊戲化功能，讓購買NFT數位收藏如同網購般輕鬆便利。VIVE BYTES 除提供直購方式外，也推出NFT盲盒機制。消費者可依產品以法幣或加密貨幣支付，還可串連MetaMask錢包。更多資訊請上https://bytes.vive.com/。

關於明華園戲劇總團

創立於1929年的明華園，一個以「歌仔戲」為志業的藝術家族，在傳統的基底中加入時代的元素，是台灣唯一擁有專屬編導、完整演員編制的歌仔戲團。藝術家族成員全數投入歌仔戲表演藝術的行列，擁有堅強的製作及演出團隊、特有的東方藝術風格，成為臺灣表演藝術界的一大傳奇。

關於未來數位

未來數位以代理遊戲漫畫為主業務，同時協助台灣漫畫家創作。除了韋宗成老師為代表於國內出版作品者外，同時有十數名合作漫畫家於日本紙本電子雜誌連載。