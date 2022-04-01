台灣房價高漲，儘管金管會輪番祭出打炒房措施，仍無法抑制房市氣焰。年輕世代「買不起」的情況下，只能選擇選擇以租屋解決居住需求。圖/民報採訪團隊攝

台灣房價高漲，儘管金管會輪番祭出打炒房措施，仍無法抑制房市氣焰。年輕世代「買不起」的情況下，只能選擇選擇以租屋解決居住需求，但依主計總處統計，2022年2月全國租金指數再創歷史新高來到105.01，且已連續131個月不跌，居高不下的租金對民眾造成的壓力極大。

行政院3月31日宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」，並透過放寬所得標準等方式，將補貼戶數從今年的12萬戶一舉提升至50萬戶，號稱「經濟成長果實要與全民共享」。內政部表示，擴大租金補貼專案7月開放申請，10月直接撥款，所需經費300億元全數由中央負擔，且未來會持續編列預算支應，成為常態性租金補助專案。

迴避高房價問題，以政策買票安撫無殼中產青年

對此，巢運發布聲明指出，此專案不僅沒有財政上的可持續性，且依舊迴避長年以來的租屋黑市弊端，本質上只是選舉年安撫高房價民怨的政治買票。政府真正應著力的是「擴大租屋供給」與「租賃交易透明」，以此發展並健全租屋市場，才能真正改善租屋市場環境與租客負擔。

巢運表示，本次300億租補專案預算全額由內政部住宅基金支應，而2022年內政部住宅基金的現金流入僅77.8億元（內含50億國庫補助），但住宅基金仍需支應一般租補、利息補貼、包租代管、社會住宅等業務，即便不計本次300億租補專案與近期通過的旅館改建社宅等業務，每年也約有25億的赤字。在既有租屋黑市弊端未解的狀況下，灑錢補助無疑是飲鴆止渴的短視作法。

當前租屋困境，應透過制度改革解決

緩解租屋族困境的作為，絕不能僅依賴短期加碼的補貼，而更需要「擴大租屋供給」與「租賃交易透明」雙管齊下。

巢運建議，除應透過「中央囤房特別稅」促使多屋者將空餘屋出租使用，增加租屋供給來緩和租金上漲，並搭配「租屋登錄」將租屋市場納管落實租屋權益保障外，巢運與崔媽媽基金會也已提出修法版本，倡議租金支出抵稅改列「特別扣除額」，亦可進一步降低租屋族的居住負擔。