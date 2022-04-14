外傳俄羅斯自知以傳統軍事手段難以取勝，將透過刻意挑釁，為動用核武創造條件，俄烏大戰恐再擴大。圖/取自shutterstock

傳俄羅斯自知以傳統軍事手段難以取勝，將透過刻意挑釁，為動用核武創造條件，首當其衝的恐是烏克蘭烏東頓巴斯（Donbas）地區。美國總統拜登（Joe Biden）今天承諾，美國會持續為烏克蘭提供自我防衛能力。有助於確保普丁（Vladimir Putin）征服與控制烏克蘭的戰爭目標無法成功。

拜登13日上午與澤倫斯基（President Zelensky）通話約1小時後，宣布對烏克蘭的8億美元（約新台幣232億元）新軍事援助計畫，拜登表示，這次的援助將包括已經提供的許多高校武器系統，以及預計俄羅斯將在烏克蘭東部發動更廣泛攻擊而量身定制的新武力，包括火炮系統、砲彈與裝甲運兵車。拜登還批准提供額外的直升機給烏克蘭。

拜登12日指控俄羅斯部隊在烏克蘭實施種族滅絕，這是拜登政府首度以「種族滅絕」一詞形容烏克蘭情勢。

美財長葉倫：中國若不協助終結烏克蘭戰事 將須承受後果

值得注意的是，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天在華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）發表演說中指出，她「熱切」期盼中國會善用與俄國的「特殊關係」說服莫斯科結束衝突，並稱在戰爭問題上「袖手旁觀」的國家是沒有遠見的。



圖說：中國如今若不能在烏克蘭遭遇侵略時尊重主權與領土完整的原則，也不能期待全球社會尊重北京未來就這些原則提出的任何訴求。法新社報導說，她此言似是指中國對台灣的立場。圖/民報資料庫擷取自Fed推特

葉倫表示，中國和西方愈來愈難將經濟問題與國家安全問題分開，無論中國的地緣政治目標和戰略如何，美方都沒有看到北京對俄羅斯入侵及對國際秩序的善意解釋。她進一步指出，北京對俄羅斯侵烏的立場可能影響各國與中國合作及貿易的意願。

葉倫說，中國如今若不能在烏克蘭遭遇侵略時尊重主權與領土完整的原則，也不能期待全球社會尊重北京未來就這些原則提出的任何訴求。法新社報導說，她此言似是指中國對台灣的立場。

歐盟英國聯手對俄加重制裁

同時，英國與歐洲聯盟宣布，聯手對烏克蘭親俄分離分子以及俄羅斯更多寡頭和他們的親屬，實施制裁。

俄軍入侵烏克蘭以來，倫敦已制裁了1400多個與俄國有關的個人和企業，包括100多名寡頭和他們的家人。最新制裁對象包括阿南琴科（Alexander Ananchenko）和柯茲洛夫（Sergey Kozlov），英國外交部稱他們是俄羅斯支持的所謂頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克這兩個人民共和國「自封」（self-styled）領導人。

受到制裁的寡頭則包括俄羅斯石油巨頭路克石油公司（Lukoil）負責人艾歷克普羅夫（Vagit Alekperov）以及Sistema集團董事長葉夫圖申科夫（Vladimir Ievtouchenkov）。

另外，瑞士政府今天宣布，將跟進歐盟對俄羅斯和白俄羅斯的最新一輪制裁措施。瑞士還批准制裁另外200個個人和實體，其中包括蒲亭的兩個女兒。

歐盟8日正式對俄羅斯採取新的全面制裁措施，包括禁止進口俄國煤炭、木材、化學品，以及禁止與4家俄國銀行的所有交易，其中包括VTB銀行。