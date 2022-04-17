觀光業曾是斯里蘭卡的經濟支柱，但因受新冠疫情影響幾乎中斷，斯里蘭卡陷入數十年來最嚴重經濟危機。圖/取自shutterstock

斯里蘭卡陷入數十年來最嚴重經濟危機，15日宣布停止償還所有外債後，17日又宣布18日開始股市停止交易5天。目前除了向中國貸款外，也正在與IMF（國際貨幣基金組織）等組織協商，尋求40億美元的資金援助。

斯里蘭卡苦於長期供電不足，加上食物和藥品短缺，民眾發動示威反對總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的施政。該國中央銀行總裁威拉辛格（P. NandalalWeerasinghe）12日表示，斯里蘭卡將暫停償還外債，避免國家陷入「硬違約」（hard default），當下有限的外匯儲備必須用於進口燃料等必需品。

因其原始美麗的海灘和豐富的文化，斯里蘭卡是全球旅客喜愛的觀光地，不過受新冠疫情影響觀光收入幾乎中斷，加上第二大外匯收入來源的服裝製造業，又有油電中斷的隱憂。斯里蘭卡在截至3月底止的外匯儲備僅餘19.3億美元，今年預計到期的外債償付支出約40億美元，其中包括7月到期規模10億美元的國際主權債券。

在宣布止付外債後，斯里蘭卡的債信評級遭惠譽砍到最低的C級，標普也將該國信評將至次差的CC級，為了避免股市崩盤，斯里蘭卡宣布自18日起停止交易5天。

為了解決經濟危機，綜合外媒報導，駐中國大使科霍納（Palitha Kohona）12日希望中國能撥出25億美元支持斯里蘭卡的財政，其中10億美元用來償還7月即將到期的債務，15億美元則是貸款，用於購買包括紡織品在內的中國產品。但至今遲未獲中國正面回應。

對此，外交部發言人趙立堅曾在12日回答記者時表示，「兩國始終相互理解、相互支持。中方一直在力所能及範圍內為斯里蘭卡經濟社會發展提供幫助，未來我們還將繼續這麼做。」

拉賈帕克薩從2019年開始治理國家，他的哥哥馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）則是總理。因大停電及經濟瀕臨崩潰導致民怨四起，爆發反政府示威，該國政府先後實施宵禁及宣佈公共緊急狀態，內閣26名部長都相繼辭職，但拉賈帕克薩仍無下台打算。