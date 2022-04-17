長榮集團創辦人張榮發四子、星宇航空董事長張國煒重返長榮集團上演王子復仇記，讓長榮集團創辦人張榮發去世後的遺囑風波又被提起。張榮發留下遺囑將所有遺產留給二房兒子張國煒，並指定長榮集團由張國煒接班，但大房三子張國政認為，父親於2014年間製作的「密封遺囑」無效，民事訴訟一審判決​後仍在上訴中。



圖說：長榮集團創辦人張榮發遺囑。圖/取自網路

對於遺囑引發的遺產爭奪風波，律師林智育指出，民法第1189條有規定，法律限定遺囑方式只能以這五種方式為之，即自書遺囑、公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑、口授遺囑。而且遺囑只要符合法定要件，形式沒有任何限制。

不過在許多爭遺產分配的案例看來，爭點都在遺囑「是否確實是立遺囑人本意」，主因是死無對證了，而為了避免糾紛，由公證人以「公證遺囑」形式，遺囑內容具有強制執行力，立遺囑人還能指定心中屬意的公正人士或親屬擔任遺產執行人，依照遺囑內容作妥善處理。比起其他4種類別，能將糾紛減到最低。

「公證遺囑只需要兩個要件。」林智育說，一是需要兩名以上的見證人、二是立遺囑人需要在公證人面前口述大致的遺囑內容，由公證人以及見證人見證後，就具備遺囑效力。因此，不論是不是豪門，都應該正視這樣的問題，才能避免後代有各種糾紛出現，並達成自身的意願。

不過，林智育也說，公證遺囑必須注意，立遺囑人不能有言語表達困難狀況，所謂的「口述」，必須使用言詞表達，而不能用其他舉動代替。假設遺囑人因生病而發聲困難，僅以點頭、搖頭或手勢示意，就與法律規定的「口述」不符，所以要在意識清醒的時候預立遺囑，而見證人不能跟公證人有任何利害關係、見證人在立遺囑中途也不能先離開，具備以上要件後遺囑便能發揮效力。



圖說：長榮集團創辦人張榮發遺囑。圖/取自網路

長榮集團創辦人張榮發2016年過世後，留下遺囑將240億元遺產全留給二房兒子張國煒。大房三子張國政為此提遺囑無效訴訟案，台北地院家事法庭審理後認定遺囑有效，判決張國煒依遺囑接任總裁，扣除分給其他繼承人的特留分後，張國煒可單獨繼承140億元財產。張國政則提起遺囑無效訴訟，一審判定遺囑有效，張國政再提上訴，正在二審中。