陳仕修2008年入主年營收不到30億元的如興後，「以小併大」吃下比它大5倍、年營收150億元的玖地集團，成為全球最大的牛仔褲代工廠，當時市場質疑聲浪不斷。圖/取自陳仕修臉書

牛仔褲代工廠如興（4414）前董座陳仕修刑、民事官司纏身，因陳仕修多次傳喚未到，最近一次4月1日的刑事庭中，陳仕修又因健康、疫情等因素未返國出庭，承辦法官揚言「若下次5月底庭期未到將拘提陳仕修」。

如興在去年11月底已因法人代表改派，解任陳仕修董事長職務，由國聯創業投資管理(股)公司董事長張水江出任新董座，如興表示，陳仕修因為玖地併購案官司在身，不想拖累公司與股東權益才改派。

不過，更換董座顯然無助投資人信心，如興股價仍在低谷盤旋，較國發基金2017年砸14.8億元參與如興現金增資，從當時的每股18.6元到2022年4月18日收盤每股僅5.11元，相差約13.5元，國發基金成了最大受災戶，帳面投資損失嚴重，連監委都介入調查。

陳仕修2008年入主年營收不到30億元的如興後，「以小併大」吃下比它大5倍、年營收150億元的玖地集團，成為全球最大的牛仔褲代工廠，當時市場質疑聲浪不斷，金管會要求如興停止增資發行新股，並三度要如興補正資料。

2021年8月陳仕修被控涉《證交法》有價證券發行詐偽、隱匿應申報財務業務文件、特別背信等重罪，遭到北檢起訴；投保中心也在去年11月受理投資人求償登記，但官司進度緩慢。

最近一次4月1日的刑事庭中，陳仕修又無法返國出庭，他透過律師楊薪頻表示，因健康因素無法返國、再加上疫情耽擱，目前住在美國紐約的飯店，預計4月下旬搭機返台。

法官則認為，已按照陳仕修的要求改期開庭，卻越拖越久，而且陳提供的病歷證明，上面的圖像與名稱非常模糊，連就診的醫院名稱都無法辨認，直指「若下次5月底庭期未到將拘提陳仕修」。

近2億元借款未清償 面臨強制執行

值得注意的是，陳仕修在外借款簽下巨額本票，積欠超過億元未清償。且北院對陳的本票民事裁定罕見以「公示送達」方式公告，顯見陳仕修住處不明或長期居於國外，北院已無法把文書送交。

根據北院在3月初的民事裁定，林志高對紫金牛投資、恆興利豐、偉豪投資、興牛一投資四間公司的法定代理人陳仕修，要求清償950萬、年息高達16%的本票。而陳仕修也以恆興利豐公司的名義，向裕陽投資借了1億元、年息1.5%的台幣本票同樣遭強制執行。



圖說：紫金牛投資、恆興利豐、偉豪投資三間公司大門深鎖，但內部空間卻與一旁的如興公司辦公室相連。圖/記者黃彥宏攝

記者實際查訪紫金牛投資、恆興利豐、偉豪投資三間公司，均設址在復興北路同一地點，與如興公司辦公室相鄰。金牛投資等三間公司大門深鎖卻沒有實際運作。如興的員工則透露，「陳仕修已經很久沒進辦公室了，現在的董事長張水江也不在。」

陳仕修除了人遲遲在美國未回台開庭，也不斷出脫個人資產與持股。記者同樣實際走訪設立在住商混合的7樓層大樓內的興牛一投資公司，一名男性透過電鈴表示，「不要來這裡找陳仕修，他已經不是董事長、也不是股東了。」而弔詭的是，通往公司所在地址的公共階梯，竟於三、四樓中間佈下鐵柵欄，是為阻擋其他人通行？還是另有隱情？

名下公司資產疑歸零 投資人恐求償無門

根據如興股權資料，去年10月陳仕修旗下仍掌握約20%股權，但到了今年2月原本陳仕修名下的四間公司紫金牛投資、恆興利豐、偉豪投資、興牛一投資，已紛紛變更公司代表人，或轉讓如興持股，且紫金牛投資、恆興利豐、偉豪投資的如興持股都早已100%質押，還因為股價慘跌，陸續遭安泰銀以「自行拍賣轉帳」方式解質逾萬張保本。



圖說：興牛一投資設址在士林某大樓4樓，但公共階梯卻在3樓梯間築起了堅固的鐵柵欄，相當掩人耳目。圖/記者黃彥宏攝

而經濟部資料顯示，原是恆興利豐全資子公司的興牛一投資，在3月底全數股份也轉由紀宗明的盛福膠業公司接手。

記者向陳仕修的委任律師楊薪頻尋求回應，她表示陳仕修並未授權律師能對外發言，因此任何刑民事訴訟，以及資產變化、股票質押等情形，均不方便表示意見。但陳仕修旗下的公司、所持資產均逐漸清空，他所涉及的刑事案件是否能順利由司法究責釐清，以及投保中心代如興投資人提出的民事求償，未來仍有許多變數。