創新科技使用涉及智財權，雖有助確保食物供應和應對氣候變遷，降低環境污染，但目前受益最大的是規模較大的農民和企業，因為他們有足夠的資金採購及使用這些新的科技及設備。圖／民報資料庫

受到疫情持續、俄烏戰爭和氣候變化等複合性影響，不僅阻礙糧食的傳送，推高全球食品價格，也導致饑餓人數急劇增加，在短短一年內人數增加了3.2億，暴露出當前全球糧食運作系統的脆弱。想要以更節約資源和更可持續的方式，養活不斷增長的人口，科技創新是重要關鍵。

可預期未來的農業，將成為知識密集型產業，農民將普遍使用數據，來了解市場趨勢、實際耕作和行銷。為此荷蘭在試驗的未來農場，運用創新的生產方法和尖端技術，為可持續生產提供可行有效的解決方案；日本已有半數以上的農戶，選擇使用農業物聯網技術，還專門開發老年農戶專用介面方便他們使用；歐盟新的共同農業政策（CAP），將使用新技術（包括大數據、網際網路普及、機器人、衛星和無人機、全自動化生產、AI運用、太陽能電池板等）以可持續生產的方式，減少農業部門對環境的負面影響，提高農業生產及競爭力，作為施政的主要目標之一。

身為糧食生產及消費大國的中國大陸，鑒於科技是第一生產力，而人才是科研的主心骨，而當前的農業科技研發創新能力不足，農業科技人才在結構、品質上，存在一些短板弱項。為激勵科研人員的積極性，致力於革除科技界長期為人詬病的 「科技資源碎片化」、「項目多頭申報」、「九龍治水」等沉屙，破除四唯（唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項）及「SCI至上」的科技評價迷失，擴大科研經費管理自主權，簡化科研申報和管理並下放預算調整許可權，讓科研人員有更多時間及精力投身科研工作，進而建構以信任和績效為核心的科研經費管理新模式。

上述中國大陸科研的沉苛，多數亦存在現今的台灣農業科研界，尤其多年來台灣農業科技研發成果，流於形式化及浮誇化，實用性不足，導致農漁民對科研成果的信賴度降低，採用意願不高，科研與產業需求無法有效融合。如何革新並建構完備的農業科技創新機制（包括制定適當和及時的法規暨監督管理機制），來激勵科技人員的士氣及鼓勵民間企業投入科研更是當務之急。

另，值得注意的是，由於創新科技使用涉及智財權，需要支付使用費用。以智慧農業為例，雖有助確保食物供應和應對氣候變遷，降低環境污染，但目前受益最大的是規模較大的農民和企業，因為他們有足夠的資金採購及使用這些新的科技及設備，但規模較小的農民往往猶豫不決或無法進行此類投資，在獲利及市場競爭上居劣勢，造成新的農業問題，政府可透過政策予以調和。

全球農業面臨的挑戰和競爭日益激烈，而台灣農業本身還面臨農民高齡化、農地大量流失、天然災害加劇、產銷經常性失衡、國外市場拓展不易、科研創新動能不足等等，尤其被認為可能改變未來農業經營型態和競爭力的四個關鍵領域－大數據、人工智能 (AI)、數位服務和部門智能，技術含量高，台灣在這方面的表現並不特別突出，這些都不是靠口號及撒錢可以解決。

農業要維持競爭力，蔡政府的農業施政，不能只停留在說大話畫大餅，必須提高層次，不應只在乎農產品出口數字，只想用補貼安撫農民，應正視現行農業科研機構人員編制、升遷、經費運用以及科研創新法規暨制度等，造成科研人員動能不足及績效不佳的癥結所在，大刀闊斧，勇於革新，讓科研與農業實際需求能深度結合，進而將農業教育-農業科技-農業推廣整合一體，全面提升農業生產及競爭力。

台灣過去在農漁業科研方面的實力，受到國際肯定，透過農漁業技術援外（農耕隊）為台灣爭取到不少國際空間。這些年台灣在農漁業科研量能和實績已大不如前，鮮少吸引國際眼球，反觀中國大陸配合「一帶一路」推動，藉由農漁業科技投資及技術支援，在非洲，東年亞、南美洲大有斬獲，讓當地人民有感，值得台灣省思。

蔡政府施政除了親美抗中及選舉考量外，如何提升台灣農業科技的國際影響力，積極參與世界糧食安全治理，善用「農業外交官」力量，凸顯台灣在全球糧食供應體系的重要性，為全球糧食安全做出貢獻（包括新品種、新技術、新設施及新經驗的援助），來彰顯台灣的全球價值，這應該是繼護國神山台積電後，穩定台灣安全的重要途徑之一！