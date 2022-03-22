「文憑和經驗都非常重要！文憑是你跨入更高階層級的入場券。」羅期田畢業於高雄市立職業學校後，因為家庭因素，無法繼續升學必須工作。工作資歷超過30年，跨足中小貿易、禮品、旅遊、保養品、保健品、投資相關等多項領域，唯獨對大學有著嚮往憧憬，「能夠完成大學學歷，戴上學士帽，是我人生非常想完成的夢想之一。」

「年輕時為了生活賺錢，拼命工作，現在年長了，才緩下腳步想圓一個大學夢。」羅期田表示，在這忙碌的年代，只要有夠強烈的學習動機，一定可以排除萬難，「讀書會讓身心靈覺得豐富，是一種甜美的負擔。」重回校園進修學習，除了增加專業知識之外，遇到新冠肺炎疫情影響，線上虛擬課程也讓他有了全新的學習體驗，再加上實體課程同學間的彼此互動，不只是課本上的知識，還有著工作的經驗分享，專業老師的教學，都讓他感受到當學生的美好。

為何會選擇文化大學二技進修？羅期田說，報考前看過網路評價都很好，比較了學校師資群，教授的專業度都非常令人讚許，加上，上課地點位於台北市中心，對於在職進修的學生來說，下班後的交通便利非常重要，不用捨近求遠，離自己工作地點最靠近的位置就有好學校。

本身喜愛閱讀，覺得書籍是集合了作者多年累積成功經驗的寶典，廣泛涉獵各領域不同的書籍，可以獲得各種最新知識，而選擇進修讀書，更可以把艱深的學問，透過教授老師專業教學，迅速有效率的幫自己提升，彷彿醍醐灌頂，課堂中學習到的知識理論，不但可以幫助自己檢視工作盲點，更可以映證工作中的執行與應用，「雖然平日晚上、甚至假日都得花時間上課，下課後的複習也不能少，精神跟身體雖然疲憊，但身心卻非常充實滿足。」

「因應著自己豐富的人生與工作經驗，在職場中，說學歷文憑不重要是不對的！履歷、升遷就先被刷掉了，還談什麼呢？」羅期田表示，擁有大學文憑，在現今競爭社會已經是基本的，回想起工作30年來，任憑自己有多努力，但總是在面對人際、社交與溝通，填寫學歷欄時，免不了在心理素質中總有差人一截的感覺，「不過，當我踏入文大校園，身為二技進修學員，那種無形的自信，會讓你提升了層次感。」看透了社會階層，學業文憑很重要，而進一步的學習進修，更是人生路上永遠不能停止的腳步！