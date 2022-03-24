「番」是自詡文明程度最高的中國「中原」傳統，對周邊地區的歧視性稱呼。1683年（康熙22年），清帝國將台灣「納入版圖」，將其治下的台灣人分成兩類：「民」（來自中國的墾殖者）、「番」（原來就居住在台灣的土著）。

國立故宮博物院典藏豐富的清帝國文獻，在各式檔案、古籍、史書中留下不少關於台灣之「番」的記載與描寫。2022年3月份起推出「 什麼是『番』——清帝國文獻裡的台灣原住民族 」特展，除了釐清這些文獻中的「番」等詞彙所表示的意義及其意識形態，更要觀察這些清帝國文獻，到底傳達了關於台灣原住民族的什麼形象與實際。展場位於故宮北院103陳列室，展期至9月11日。

「什麼是『番』——清帝國文獻裡的台灣原住民族」特展，分為「身分與族群」及「想像與獵奇」兩大單元。「身分與族群」單元，爬梳「番」、「熟番」、「生番」與「化番」等詞彙的指涉，呈現清帝國如何依據納稅與否及統治邊界之內外，將「番」再加以分類，成為具法律意義的身分界定。例如《皇清職貢圖》中繪製的類民族誌圖像，台灣原住民族被依地名與身分分類，顯見清帝國對於原住民族的族群分類，與現在的認知相當不同。

第二單元「想像與獵奇」，透過各式文獻，反映清帝國對台灣原住民族的意識形態偏見，及以異者的獵奇眼光與想像，所呈現的兩極化描述，既將原住民族比喻為遠古社會與世無爭的「無懷、葛天之民」，卻又從文化自我中心主義將原住民族貶抑為未開化的野蠻人。這些極端的想像，更讓清帝國自詡對台灣原住民族有「文明教化」的責任，透過設置「土番社學」，教授原住民兒童儒學與漢字。甚或邀集部落領袖渡海參與帝國的軍事操演、聖壽、八旬盛典等大型活動，向帝王呈顯「聖化」展演成果。其帝國心態在在呈現於上諭、實錄與奏摺等檔案當中。

此次「什麼是『番』——清帝國文獻裡的台灣原住民族」展覽，除了展出各種檔案、文獻之外，對於這些充滿歷史時代之侷限與偏見的文字，本院也配合展覽，邀集國立政治大學民族學研究所、國立清華大學台灣文學研究所、國立台灣文學館共同號召大家進行逆寫、共筆。讓當代的解讀與詮釋可以與這些歷史文獻進行對話。



《皇清職貢圖》中，台灣原住民族被繪成13族，並冠上地名，搭配「熟番」、「歸化生番」、「內山生番」三類型語詞來形成族名。圖／故宮提供



《皇清職貢圖》。圖／故宮提供