工作經歷超過20年的賴柏宇，目前從事金融服務行業，有感於工作很長了一段時間，有時在職場面對決策或擬定策略時，縱使有許多想法，但都僅止於停留在腦袋思考，很想放手一搏的執行，卻似乎缺少了什麼策略，賴柏宇說，「工作中常處於在既有模式中思考，為了讓自己的思維能多一些廣度、寬度，邏輯與思考能更清晰周延，決定利用工作之餘的時間，在不影響工作為前提下，選擇幫自己充電。」

在決定選擇學校進修後，開始搜尋各校招考資訊，但下定決心的時機有點倉促，當時已接近各大專院校報考時間的截止日，賴柏宇表示，最後選擇了校區位置趨近於市中心、交通方便的三間公私立大專院校報考，也很幸運的皆有錄取。錄取後，評估各校系所課程的安排與規則、開課的課程與授課內容、指導教授老師以及預計開課與授課時間，經評估後選擇課程內容較符合自己原先規劃的學習領域及興趣，交通便捷且開課時間多元有彈性的文化大學。

在職進修學生最擔心的就是，讀書進修與工作如何兼顧？賴柏宇表示，選擇富有彈性的課程相當重要，文化大學二年制在職專班的課程就可以依據開課以及個人工作之餘的時間安排選課，自己常利用假日時間上課，避免影響平日工作，加上假日時間開課課程很多，課程相當多元，非常適合在職人士安排進修。

現代社會是資訊爆炸且進步神速的時代，要求自己跟上腳步是必要的課題，賴柏宇表示，能在有限的時間中，幫自己安排時間充電，其實是很幸運的事！對於進修學習這件事，他說：「可以利用人生不同時段與需求來挑選進修項目，也算是活到老學到老的一種體現吧！」

許多離開校園許久的在職上班族，對於要不要重新回到學校進修總是抱持著不安，賴柏宇以學長經驗分享：不要擔心在學習上會有太大的壓力，教授老師們都很熱意和學生討論，也很願意分享新知，課程上有不懂的部分，都可以盡量發問，甚至很多教授老師還提供學生可以預約課堂以外的時間給予個別指導，非常貼心且友善。他說：「不要害怕挑戰自己，也不要害怕幫自己做對的決定，因為你比你自己相信的更勇敢，你比你外表看起來更強大，你比你想像中的更充滿智慧，你一定可以完成自己設定的目標。」

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