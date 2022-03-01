位於福克蘭群島海岸外的臺灣魷釣船，以亮光吸引浮游生物，當魷魚捕食浮游生物時就被漁網捕獵。（圖／George Steinmetz）

由《國家地理》雜誌舉辦的「2022國家地理攝影論壇」，首度於YouTube和Facebook同步播映，嘉惠更多攝影愛好者，並喚起人們對生態環境的關注。

論壇分為三部曲，邀請海、陸、空三大領域攝影專家，揭示他們透過影像創作表達對環境議題的反思：2月15日首播享譽國際的國家地理空拍大師 George Steinmetz；2月18日播映臺灣環境紀錄導演柯金源與緯創人文基金會執行長周文玲的精彩對談，透過攝影關懷環境永續；2月22日播映全球百大水下攝影師Yorko Summer 分享海洋之美與保育。

論壇一：臨空俯視環境與生態｜國家地理空拍大師 George Steinmetz

George Steinmetz經年累月出外景的歷程中，透過鏡頭照見全球糧食浪費與溫室氣體排放的危機，讓他反思社會人文議題，並投身成為環保主義者。他還分享對臺灣的漁業以及農田的獨特觀察，前所未有的獨家訪談內容，不容錯過。

(圖說：位於福克蘭群島海岸外的臺灣魷釣船，以亮光吸引浮游生物，當魷魚捕食浮游生物時就被漁網捕獵。（圖／George Steinmetz）)

論壇二：生態攝影與生態永續｜臺灣環境紀錄導演 柯金源

本場由柯金源導演主講，並邀請緯創人文基金會執行長周文玲擔任與談人，兩人皆分享生態保育的經驗，並指出這個年代沒有人是旁觀者，鼓勵公民以自身專長實踐生態保育行動。柯金源展示他四十年來對臺灣生態環境的影像紀實，明顯對照出環境變遷與困境，並透過公民紀實報導對輿論與政策產生實質影響力。周文玲表示，生態保育早已深植緯創企業DNA，數十年如一日，員工主動投入生態復育，以實際行動守護生態環境。

(圖說：透過環境紀錄報導的揭露，對輿論與政策產生實質影響力（圖／柯金源導演）)

論壇三：潛入海平面下的世界｜全球百大知名水下攝影師 Yorko Summer

Yorko Summer自述為何熱愛這麼高難度的水下攝影，分享各國奇幻的海底世界，以及難得一見的海底生物。他對海洋保育的關懷，正是從鏡頭察覺到海底與氣候環境的惡化，尤其漁業觀光產值其實遠勝於捕撈價值，人們應思索海洋永續發展。他也鼓勵攝影師、水類運動愛好者皆可為海洋保育行動盡一份心力。

(圖說：小丑魚背後的海葵已面臨嚴重的白化危機（圖／Yorko Summer）)

徵件序幕訪談：透過藝術觸動生態保育實踐

本次論壇播映之前，特地策畫「2022國家地理臺灣攝影大賽徵件序幕訪談」，邀請知名主播林書煒擔綱主持，先由《國家地理》雜誌繁體中文版總編輯李永適與緯創資通暨緯創人文基金會董事長林憲銘的跨界對談拋磚引玉，再邀請林務局局長林華慶分享以藝術美學擁抱生態，還有無任所大使暨台灣永續能源研究基金會董事長簡又新剖析ESG趨勢與環境問題的挑戰。

李永適表示，創刊於1888年的國家地理雜誌，對攝影人士具有相當大的影響力，也珍惜這樣的影響力，喚起人們對人文、地方、生態等議題的深度思考。今年舉辦攝影大賽特別規定必須以臺灣為場景，並增設生態故事主題，期以影像思考傳達對環境永續的重視。

林憲銘分享緯創人文基金會從2006年開始，就持續關注臺灣生態環境，並攜手公益團體投入生態保育，包括臺北市富陽自然生態公園、宜蘭縣雙連埤、臺南市龍崎區域。希望透過對本屆攝影大賽的支持，也增進國人對生態永續的關注。

林務局近年刊物廣受國人喜愛，局長林華慶表示，透過影像美學更容易凝聚社會大眾的焦點與共鳴，林務局刊物往往以森林動植物為主題，精心繪製插畫，讓人們眼睛為之一亮的同時，更油然升起對森林生態愛護之情。

簡又新大使從全球ESG浪潮來襲、氣候變遷等衝擊，分享環境永續的趨勢。他提出臺灣生態環境面臨的挑戰，很慶幸有許多如緯創資通這樣的標竿企業，長年投入生態保育，改善生態環境可提升ESG指標，更強化國際競爭力。

2022國家地理攝影論壇YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/Ngtaiwan

本屆生態永續主題之冠軍得主，不僅榮獲獎金、獎品，還可擁有導演柯金源近距離指導「生態永續報導任務」的機會，並透過文字與影像記錄任務過程，刊登於2022國家地理臺灣攝影大賽特刊與社群平台！即日起至3月18日中午止，歡迎投稿。

2022國家地理臺灣攝影大賽

徵件報名：https://www.natgeomedia.com/photocontest/

徵件時間：2022/1/17 – 3/18中午