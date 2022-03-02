玉山銀行舉辦「玉山30 畫家畫玉山」活動，作為創行三十週年特別活動，玉山銀行表示，本著深愛這個美麗家園的初衷，為廣納更多國際藝術創作，本次活動除了設置首獎最高100萬元的獎金之外，還新增「國際組別」，期待透過國內外藝術家靈動的筆觸，描繪玉山的自然、人文及藝術之美，為厚植藝術創作人才盡一份心力。

「玉山30 畫家畫玉山」徵選以玉山國家公園的生態景物及歷史人文特色為主題的創作，材質包括油畫、壓克力及膠彩畫，徵件期間自即日起至台北時間2022年8月31日（三）23:59截止，組別包含「社會組」、「學生組」及「國際組」，具中華民國國籍可報名參加「社會組」與「學生組」，海外藝術創作者、在台外籍人士及學生，歡迎報名「國際組」。歡迎世界各國優秀、具潛力的藝術人才共襄盛舉，期待更多畫家們用多元的視角彩繪玉山。

社會組、學生組及國際組將分別錄取首獎1名、特選1～3名、優選1～5名，得獎者將頒發獎金、獎狀及得獎作品專輯，社會組總獎金最高新臺幣350萬元，學生組總獎金最高新臺幣140萬元，國際組總獎金高達美元13萬元。詳細資訊請見活動簡章，

活動網站： https://www.esunbank.com.tw/event/drawesun/esunbank.html