「高醫有光榮歷史與傳承」劉景寬強調，要接續杜聰明創校理念擠身邁向頂尖國際大學，當前唯有開展新局與中山大學併校。這不但符合台灣當前國家教育發展現狀，也是國際主流趨勢。(圖/陳俊廷)

中山大學、清華大學及中興大學首屆學士後醫學系拍板上路！中山大學預計3月中下旬公告簡章，今年就會招生。中山大學將成為高雄第一所國立具醫學院系、培養公醫的大學。

中山大學校友總會與台灣高醫大全球校友總會日前在中山大學聯合主辦專題演講「尋找臺灣新願景」邀請前交通部長、無任所大使林佳龍主講。林佳龍提及醫界先賢蔣渭水名言並在結論說：台灣就是要從「世界的台灣」邁向到「台灣世界好」！讓台灣更形重要，成為被世人尊敬、被世人所喜愛的台灣。

台灣高醫大全球校友總會榮譽理事長、前高醫大校長、目前也是中山大學講座教授劉景寬肯定林佳龍在會中包含醫療台灣新護國神山等理念。他也有感的說，「臺灣要尋找新願景」，高醫也要「尋找新願景」。

高醫是台灣第一位醫學博士杜聰明博士創辦。杜聰明跨越日治接收帝大擔任台大醫學院首任院長，引領台灣現代醫學發展。「北台大、南高醫」齊名，高醫曾有光榮的歷史，那是老一輩高醫人共同的記憶。但後來隨著國公立大學醫學院的設立，高醫的排名已不若以往。

「高醫有光榮歷史與傳承」劉景寬強調，要接續杜聰明創校理念擠身邁向頂尖國際大學，當前唯有開展新局與中山大學併校。這不但符合台灣當前國家教育發展現狀，也是國際主流趨勢。

目前全國有13所大學設有醫學系，包括台大、陽明交大、成大、台北醫大、輔大、長庚、馬偕、中國醫大、高雄醫大、中山醫大、慈濟、義守大學及國防醫學院，學士後醫學系原僅有高雄醫大和義守大學，今年加上清華、中山及中興，將有5所大學開設。全台共有15所大學設有醫學院系。

台灣醫學教育體系今年因多所國立大學加入新設醫學院開展新局，而見諸過往歷史也被視為關乎未來學校競爭力與排名，台灣高醫大全球校友總會2月27日在高雄願景軒舉行座談會，理事長江文舜與高醫大前校長王國照、台灣高醫大醫學系系友總會理事長林正泰及眾多深具輩分的醫界前輩踴躍與會發言支持高醫大與中山大「強強合併」等理念。

劉景寬在會中說明他與王國照等相繼在擔任高醫大校長時期開展與中山大學緊密合作相關計畫，他在中山大學楊弘敦校長時期全力開展「攻頂聯盟」至今鄭英耀校長與高醫計畫仍持續深耕進行，這是兩校「公私併」基本典範。見諸高醫大也在他擔任高醫校長時擠進國際五百大，惟當前因應台灣發展與國際趨勢，他強調要擠身邁向國際頂尖大學一定要延續「攻頂聯盟」把握與中山大學併校的契機，高醫大與中山大兩校齊UP！

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