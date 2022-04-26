記得老師在上第一堂課時說，台大是培養學生獨立自主思考能力的場所，是讓學生探求真理的場所。世界上沒有什麽東西不可以碰的，真理越辯越明。畢業後無論作學術研究或在社會上就業，要把學到的東西奉獻給國家社會，不可以作出違背知識份子良知的事。

這一堂課對我終身影響深刻，在求學過程，自由民主也成為我的畢生的信念。

我更從老師的身上學到「台灣不只要成為一個國家」，「更要成為一個自由民主的台灣國」，這是多麽崇高的理想。我在學生時代就把它訂為終生追求的目標。

老師！您不只教學生如何求學作人，還自己身體力行。您在蔣經國頒獎給十大優秀青年頒獎會上選擇缺席，您拒絕「蔣總統接班人」的召見，處處看出老師捍衛知識份子的良知，而拒絕榮華富貴。

1964年您與謝聰敏、魏廷朝兩位同學因試圖印發「台灣自救宣言」而被定罪8年，教授、系主任的職位被撤除。在被軟禁期間，冒著生命危險逃亡國外。我則在1963年底出任美東台灣同鄉會會長，被列入黑名單，不能回台。1969年底我又出任大紐約區台灣同鄉會會長，進而開始籌組全美台灣同鄉會。在拒絕蔣政權威脅利誘下，1970年7月「全美台灣同鄉會」正式成立，我當選為第一任會長。



四六級台大法律系畢業生，鄭義和（後排左二）、魏廷朝（第四排右一）和謝聰敏（第四排右二），第一排右三是彭明敏教授。圖／鄭義和提供

1970年初老師逃離蔣政權的監控到瑞典後抵達美國，蔡同榮、陳隆志、張燦鍙、羅福全與我，在台獨聯盟主席蔡同榮家聚餐歡迎老師。在歡迎會上我們全體一致邀請老師領導我們一起參與台獨運動。我向老師報告，我正在籌組全美台灣同鄉會，老師對我鼓勵有加，要我今後隨時保持連絡。從那天開始老師有重要活動都叫我參與或陪同。

在籌辦紐約的「台灣民眾大會」期間，老師與我一起到美東地區拜訪同鄉們，促成有史以來在美台灣人最大的集會。大會的主旨是台灣的將來由全體台灣人決定。會後全體台灣同鄉在彭教授領軍下，一起邊喊口號遊行到聯合國大厦。

1992年老師回台，我任職辦公室主任。

1994年籌辦彭明敏文教基金會，我任常務董事。

1996年參選總統，從民進黨初選到總統大選我都默默在老師身旁協助。



2008年2月27日彭明敏文教基金會董事會合影，左二謝聰敏，右三鄭義和。圖／鄭義和提供

2015年彭明敏文教基金會董事長一職老師屬意由我來接棒，在我任職期間，我繼續協助老師與台灣社會各公民團體結盟合作，共同追求自由民主台灣國家的工作。喜樂島聯盟的全民大會，在國際大幅報導，是台灣民主運動的最高峯。

老師還是經常在《自由時報》「自由廣場」發表文章，對時事評論。

今後請老師在天之靈繼續指導，在彭明敏基金會或與其它公民團體，把台灣邁向自由民主的路途上所遇到的困難與問題。

老師一生為台灣民主自由犧牲奉獻，其事跡讓國人永久懷念追隨。

終身的學生

鄭義和 敬悼



2017年3月19日彭明敏教授於感恩音樂會中，感謝學生鄭義和接任基金會董事長。圖／鄭義和提供