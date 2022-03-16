作者呂紹嘉表示，每次帶NSO出國演奏，總是以蕭泰然老師的曲子當安可才結束音樂會，因為那誠懇而溫婉，純樸又高貴的樂音，就是心目中最「台灣」的氣質。示意圖／擷自NSO，民報合成

回到德國，在安靜的環境中，我將林醫師的大作《 東方浪漫派音樂大師蕭泰然 》從頭到尾讀了一遍。首先要說的是，我在此再次對林醫師的摯愛台灣、珍惜台灣文化、以及對蕭老師的至深情誼，表達最高敬意。

讀完此書，除了對蕭老師的生平與為人，得到更深入的了解外，對林醫師個人在美國的心路歷程以及為台灣文化的付出與奉獻，也多了更透徹的認知。

每次帶NSO出國演奏，我總是以蕭泰然老師的曲子當安可才結束音樂會，因為那誠懇而溫婉，純樸又高貴的樂音，就是我心目中最「台灣」的氣質。尤其在海外，當樂團於展現劍拔弩張、硬碰硬的西方曲目後，奏一曲蕭老師的〈福爾摩沙的天使〉或他編曲的〈望春風〉，場內頓如溫暖微風徐徐輕拂，聽眾莫不薰然陶醉而動容沈吟，帶著惆悵的感動，不捨的回家。

在西方傳統強勢主導的古典音樂界，現代作曲家大多以透過各種前衛手法來找尋自己的路，開創自己的語言。而蕭老師卻是一路堅持，以古典至十九世紀浪漫派的音樂語彙為底，娓娓道出了對台灣土地的摯愛及對宗教的虔誠，走出屬於自己的康莊大道，以其深情平易與真摯情懷，打動了無數人心，並在台灣享有一般作曲家難以達到的普遍性與肯定。這些特質，使蕭老師在台灣音樂史上，已然確立了其特殊與不可磨滅的價值及地位。

※本文轉載自《東方浪漫派音樂大師蕭泰然》（遠景出版社，2021.12）