作者認為，為了促進病人安全、持續提升醫療品質，任何一所醫院都應該建立檢討改進的機制，經過認真地檢討，去釐清問題發生在哪一個環節，是系統的問題或是個人的問題，然後集思廣益，尋求改進的方法，避免同樣的錯誤再次發生。。示意圖／高佳宜

曾經有人做過研究，認為醫師的養成，從考上執照後，平均大約須要十年的歷練，才會成為成熟的醫師。即使是一位成熟的醫師，也很難完全不犯錯。

在醫師養成的過程，一般在醫學院及住院醫師時期，通常被要求遵循教科書的指引，去做診斷及治療。我們常說醫師的成長，最初要遵守規則，養成後，就要從例外中學習。

而教科書寫的，是發生在大部分病人的狀況。然而，人是上帝創造的個體，而不是工廠製造出來的罐頭，人體的構造，多少都有些許差異，而且，每個人的新陳代謝、免疫反應、疾病的表現、對藥物的敏感度等等，也會有所不同，就如大家的面孔都不一樣，也沒有一種藥，對所有人都一樣有效。

因此，教科書教的，也許對於90%的病人管用，對於其10%的病人就不一定完全適用了！所以，從醫學生時期，我們就要不斷地培養每一位醫者都不可或缺的紀律——「謙虛」的態度，以及按部就班，步步為營，追根究柢的做事習慣。因為，我們面對的是生命，千萬不能因為一時的疏忽，而造成病人及自己終身的遺憾。

就算我們按部就班、步步為營、追根究柢，一方面，因為病人不是罐頭，不論是診斷或是治療，難免會産生一些不確定性，所以，我常提醒醫學生及年輕醫師，只要有任何疑慮，就要追根究柢及及時請教師長或同事。另一方面，人也非聖賢，難免會犯錯。所以，除了要時時戒慎恐懼外，還要不斷地檢討改進，讓錯誤的發生越來越少，這是最快速的學習模式。

為了促進病人安全、持續提升醫療品質，任何一所醫院都應該建立檢討改進的機制，很嚴肅地舉行例行的「死亡與併發症討論會（motality & mobility conference）」。

在這個討論會中，由住院醫師或主治醫師報告非預期的死亡病例或嚴重的併發症，我們要相信絕大多數醫師都不希望傷害到病人，一旦有疏失發生，都會有很深的自責。所以，這個討論會的目的，不是要指責，更不是要懲罰任何人。而是要經過認真地檢討，去釐清問題發生在哪一個環節，是系統的問題或是個人的問題，然後集思廣益，尋求改進的方法，避免同樣的錯誤再次發生。如此，醫院裏所有醫師的素質，就會不斷地提升。

因此，在「死亡與併發症討論會」上，大家必須心平氣和地，以事論事，完全不針對人。我常跟我的同事説，準備這個討論會的病例時，是給自己有系統地，從頭檢視一次自己的思路與行動的機會，越能夠從大大小小的失誤中，一而再地挑戰自己，就成長得越快。

討論會的目的，不但是自我反省，同時，也是大家一起學習的機會，所以，千萬不要為自己找藉口，永遠要想如何做得更好，否則，就浪費大家的時間了！

看到〈延誤診斷的省思〉一文，我認為睿宇醫師是一位有自省能力的好醫師，更是一位照顧後輩的好師長。

的確，正如那位年輕主治醫師説的，他處理病人的整個過程大致上並沒有錯，病人受了點苦，但最後的結局是好的。

然而，我們也應該體諒病人的不滿，如果以病人的立場看這件事，他的診斷過程並不順利，心情自然不會很好。而且，他也會擔心，假設開刀進去時，醫師沒有及時發現問題，他的生命可能因此受到傷害。

睿宇醫師的分享，也證實了我前面所説的，做為醫師的我們，永遠要以謙虛的態度，去面對病人，並以正向的態度面對病人的批評。在照顧病人的過程中，也要不斷地反思。因為醫療永遠有改進的空間，而病人是我們最好的老師。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台