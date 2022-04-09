澎湖天后宮，位於台灣澎湖縣馬公市，確定於大明萬曆卅二年（1604年）即已立廟，是台灣歷史最悠久的廟宇。圖／擷自維基百科，公有領域

農曆年過後，接著就是3月瘋媽祖，4月迎王爺，5月拜城隍，很顯然，台灣社會從過年到五月，可以說是香火不斷，證明台灣是一個多神信仰的國家，在這些信仰當中以媽祖信徒最多，所以每逢農曆3月23日，就是媽祖出巡的日子，所以才有「三月瘋媽祖」的說法。

台灣以媽祖信奉為名的媽祖廟，或天后宮不下數十個，分火的廟宇更多，但是最古老的一座是澎湖的天后宮，天后宮又稱媽祖宮，1901年，日本據台之後，把媽祖宮改名為馬公，才變成地名。

從文獻中發現1604年的明朝時期，媽祖宮即已立廟。當時，明朝把澎湖視為與日本和南洋貿易的中轉站，歷史紀錄：當時的七美島繁華似府城，商船雲集，酒店眾多，因為貿易船在此停泊加水，才轉往他處，這一年，荷蘭東印度公司派遣韋麻郎以數艘軍艦強佔澎湖，事件震盪朝廷，明朝立即派遣總兵沈有容率大軍包圍媽祖宮，逼迫韋麻郎離去，十八年後，1622年，東印度公司再度派遣雷爾生以軍艦包圍馬公，並從風櫃島登陸，安置兩門大砲，明朝再度派一萬大軍到澎湖，與荷蘭海軍激戰，最後和談，明朝告訴荷蘭東印度公司；澎湖屬於中國領土，但是，荷蘭人可以去佔領台灣，1624年，荷蘭人終於從台南登陸，佔據台灣，也讓台灣登上大航海時代的國際舞台。

沈有容驅逐荷蘭人之後，就在澎湖馬公建了媽祖廟，並且留下一個石碑，1911年，日本人治理台灣時，才從媽祖廟的桌下發現這塊石碑，碑文上寫著「沈有容諭退紅毛番韋麻郎」。

1624年，原來世居台灣的平埔族正式被荷蘭人統治，也開啟台灣遭到外來政權統治，苦澀辛酸的四百年歷史。



「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」為台灣現存年代最早的石碑，內容指1604年明朝將領沈有容在談判下，使荷蘭人韋麻郎離開澎湖的事件。圖／擷自維基百科，公有領域