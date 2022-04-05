桐花的故事告訴我們，事情雖然作錯了，也有美麗的一面，因為只要肯努力，必定有收穫。示意圖／擷自https://ezgo.coa.gov.tw/

每年春夏之交，台灣的客家人最美麗的盛會就是桐花祭，客家人稱為5月雪，雪白的花開滿山頭，如同下雪，給夏天增加浪漫色彩，但是，很少人知道，美麗的桐花其實是來自一場錯誤，台灣俗語說的「種蒲生菜瓜」，蒲瓜也稱為葫蘆，外型很像菜瓜，所以，很多農民容易搞錯種錯，沒想到搞錯時候更美麗，就變成「無心插柳柳成蔭」了。

傳說清朝乾隆年間，客家移民大舉進入台灣，從廣東故鄉帶來大批木桐樹，又稱千年桐，或廣東桐，這種桐樹開花的花期很短，落花更快，花朵是白色的，風吹花落，地面一片雪白，因此，客家人稱為5月雪，花落後，桐樹所產生的果實，可以榨取桐油。在化學合成的油漆尚未問世之前，桐油是唯一可以保護木器或家俱，甚至成為製造漆器原料，漆上桐油的木材可以避免蟲咬，很多客家人的生活依靠就是榨桐油販售維生，印象中，小時候，很多客家小孩子利用假日，在山區撿拾桐樹果實，聽說可以賺到不少零用金。

1895年，日本治理台灣，也認為桐樹具有經濟價值，尤其日本的船艦、甲板也需要桐油保養，因此推廣在桃竹苗地區，還有屏東地區實驗林場廣為種植，可惜，化學製造的油漆問世了，桐油的需求大為降低，客家採桐油的事業乏人問津，很多桐樹遭到砍伐。

戰後，日本進行戰後重建工作，很多家俱原料需要泡桐，泡桐屬於桐樹一種，但是，與千年桐的木材質料完全不同，經濟部以為就是廣東桐，於是大力向客家部落推廣種植，於是，桃竹苗地區的山上又開始種植滿山滿谷的桐樹，等到砍伐時間才發現，這種泡桐不適合家俱，很多農民大失所望，卻萬萬沒料到這些廣大面積的桐樹，卻成為最美麗的景觀，只要在夏天沿著台三線行走，就可以看到雪白的桐花在山區招搖，這些美麗景色，經過人為加工，就是每年客家桐花祭的起源。

有時候，我們害怕做錯事，所以不敢用力向前，但是，桐花的故事告訴我們，事情雖然作錯了，也有美麗的一面，因為只要肯努力，必定有收穫。