利用228連續假日，拜訪了位在台南山上的水道博物館，順便欣賞淨水區已經綻放的河津櫻花，水道博物館在日據時代稱為台南水源區，1912年，台灣總督府民政長官後藤新平下令興建，設計工程師是濱野彌四郎，興建至今剛好滿110年，算是全台灣保存最完善的水道館，從抽水到淨水廠過濾到輸送，這個水道場是全台南家庭飲水的依靠。

水道館的水源是來自曾文溪，曾文溪的台語諧音是「青瞑溪」，因為此溪從阿里山的東水山發源，一路奔騰向下，屬於台灣第四長的河流，為了節流水源，在南化境內興建了曾文水庫；但是，遇到大雨，曾文溪經常改道，所以被稱為「瞎眼蛇溪」。曾文溪出海之前來到山上，此地是高地俯瞰台南平原，地理上鄰近新化的虎頭埤，新化的平埔語是大目降（tavaken），平埔語意思就是森林之地，早期，台南西拉雅平埔族受到鄭成功王朝驅趕，失去土地後，平埔人往山區流亡，新化算是流亡第一站，接下來就是山上、左鎮、大內、玉井，然後進入南橫的甲仙。

日本人選擇把水道廠建設在山上，因為方便從河道中取水，更方便把經過處理的乾淨水向下輸送，今天行經台二十號道路，沿途可以看到巨大的輸送管，就是日本水道工程所留下。

日本人治理台灣後發現；台灣島上的原住民或漢人普遍缺乏衛生觀念，家庭居所中，人獸飲水不區分，因此，延伸出很多疾病，降低生產力，因此當務之局，就是讓台灣住民飲用乾淨的水，所以，台南地區水庫最多，有楠西區的曾文水庫、官田的烏山頭水庫以及新化的虎頭埤。

日本殖民政府治理台灣，恩威並重，就改善台灣衛生習慣，增進健康方面，確實功不可沒。



台南山上花園水道博物館鳥瞰。圖／擷自交通部觀光局西拉雅風景區官網