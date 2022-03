美國前國務卿訪台

2022年3月2日,美國前國務卿蓬佩奧、夫人蘇珊、其中國政策規劃首席顧問余茂春教授,及9名隨行人員等,於晚間7點38分,搭乘UA-871號班機抵達桃園國際機場。一行於3月3日拜會蔡英文總統、副總統賴清德,同時接受英文頒贈的「特種大綬景星勳章」,中午由外交部長吳釗燮作東午宴;下午拜會行政院長蘇貞昌,晚上由副總統賴清德,在圓山飯店設宴款待。3月4日上午與台積電視訊交流,及應遠景基金會邀請、發表20分鐘專題演講,會中更強調,美國應外交承認中華民國台灣;中午與經貿官員、企業界代表午餐會,下午舉行訪台正式記者會後,拜會立法院長游錫堃,晚間接受游錫堃於立院設宴款待。3月5日於下午2點20分搭乘新加坡航空公司班機SQ-877離台,由外交部北美司司長徐佑典送行時,答謝說:「We will see you again.」結束為期4天3夜的訪台行程。

三三停電意外巧合

蓬佩奧於1963年12月30日,出生在加州柑橘縣;1986年畢業於美國西點軍校;1994年從哈佛大學法學院畢業,獲得法律博士(Juris Doctor; JD)學位;2011年1月獲選為,堪薩斯州第四選舉區的美國國會議員;2017年1月23日,正式接任中央情報局局長;2018年4月26日獲得參議院通過,宣誓就任為美國第70任國務卿。因他在擔任國務卿期間,對台灣非常友善,故而這次訪問受到,台灣朝野及民間社會人士的關注與重視。或許因為台灣朝野高度關注爆表,以致造成三三全台大停電,是意外、是巧合、還是另有隱情,我們不得而知?不過在此台海風雲緊繃之際,確實給人有無限的想像空間。

來者是客客隨主便

3月4日演講會及記者會,是社會大眾所矚目的焦點,大家都想聽聽這位,曾是執行美國對台事務前國務卿,他是如何定位台灣?台灣有句俗語:「來者是客、客隨主便」;蓬佩奧是來作客的,他不是現任的美國政府官員,當然無法給予台灣法理定位。果不其然,他說中華民國台灣是,存在的現實也是事實;況且台灣現在和過去的領導人都已經明確表示,台灣沒有必要宣布獨立,因為它已經是一個獨立的國家。不過他已事先強調,這不是關於台灣未來的獨立;只是單存地承認一個明確、已經存在的現實。他甚至加碼建議,美國政府應該立即採取必要,且早就應該採取的措施,做正確而明顯的事,即給予中華民國台灣,美國的外交承認、是一個自由和主權國家。



2022.3.4蓬佩奧在遠景基金會的安排於君悅飯店專題演講。示意圖/擷自公視新聞影片

美國如何承認台灣

此話當真、做得到嗎?當然是客套話,要美國承認台灣,這已是舉世皆知的現在進行式;但若要美國給予中華民國台灣外交承認,那根本就是說好聽的、不可能。為什麼?原因很簡單。旁說先決條件:美國應該繼續與中華人民共和國、作為一個主權政府接觸。然而在聯合國所通過2758號決議下,中華人民共和國根本就不可能,接受中華民國與之並存於世。況且美國國會參、眾兩院,所通過制定的台灣關係法第15條,也早已註明不再承認中華民國。現在卻要讓執政的民主黨,給予中華民國台灣外交承認,那也未免太言過其詞了吧?其實蓬佩奧在演講時已很清楚地說明,他只是以一個普通公民身份來來訪問,他認為過去50年模棱兩可的政策必須改變。這是有關於美國對中華民國和台灣的外交承認,前提是美國應該繼續與中華人民共和國作為一個主權政府接觸;但美國對2300萬熱愛自由的台灣人民,及其合法的民選政府的外交承認,不能再被忽視或被視為次要的。問題是,這個由2300萬台灣人選出來的政府,硬是把自己定位為中華民國台灣,那為了要尊重台灣、台灣人民、及台灣民選的政府,而且自己只是遠來作客,當然只好客隨主便了。

烏軍抗俄啟示台灣

這次蓬佩奧訪台,正逢俄軍大舉入侵烏克蘭,確實是給台灣人民,一個活生生的借鏡與啟示。烏境有許多認同俄羅斯的蘇聯派,但當普丁的砲彈打來時,是不長眼睛分不出誰親俄誰反俄。我們看到的是,烏克蘭全民團結抗俄;雖然有人逃離戰地成為難民,但是卻有更多的人選擇投入戰場、捍衛家園。烏克蘭能,台灣能嗎?台灣始終頂著中華民國頭銜,就意味著有朝之日,還想要班師回朝呢?烏克蘭人民團結抗俄,不但救了自己的國家,還贏得世人的尊敬。

烏奏軍歌蕩氣回腸

烏克蘭的年青人,為了保家衛國紛紛地投入戰場,拿取武器去抵克俄軍的侵略。 烏克蘭軍歌 是這麼寫的:「我們生在一個偉大的時刻、伴著炙熱的戰火與光芒、我們在失去烏克蘭的痛苦中成長、對敵人的憎恨與怒火將我們滋養;我們生在一個偉大的時刻、伴著炙熱的戰火與光芒、我們在失去烏克蘭的痛苦中成長、對敵人的憎恨與怒火將我們滋養。從此刻開始我們要為生存而戰鬥、堅定不移直到永遠、因為哭泣不能給你自由、只有戰鬥才能贏得尊敬;因為哭泣不能給你自由、只有戰鬥才能贏得尊敬。這身軍裝便是一切的依憑、同胞的招喚響徹雲霄、忠於祖國至死不渝、對我們而言烏克蘭高於一切;忠於祖國至死不渝、對我們而言烏克蘭高於一切。榮耀的戰場是我們前進的方向、我們將完成那最高的使命、為了烏克蘭統一與獨立、從桑河到高加索我們永遠堅強;為了烏克蘭統一與獨立、從桑河到高加索我們永遠堅強。」這首烏克蘭的軍歌,讓全世界看到了烏克蘭人戰鬥的意志。在彌漫的硝煙中,軍歌蕩氣回腸,保衛家園視死如歸,烏克蘭人奮勇中飽含了對蒼生的憐憫,戰爭的殘酷也讓人潸然淚下!

只有戰鬥贏得尊敬

看到烏克蘭,不自覺地想起台灣。台灣要何去何從,要親中、要舔共、或要回歸中華,是自己的選擇,世人都尊重。但台灣該何去何從,自有法律條約的依循,國際社會自當適時界入。國際社會雖關心疼惜台灣,但如果台灣堅持中華民國,美國及國際社會自愛莫能助的。然而台灣畢竟不是中華民國,台灣也從來不是中國的一部分。中國有本事就請拿出,任何可以證明的條約或法律文件,來讓人心服口服,否則就閉嘴。霸權屠夫一向不需要任何藉口,就可以發動侵略戰爭。台灣人民自當要心理有數,正如烏克蘭人民的哭訴,哭泣是不能給你自由、只有戰鬥才能贏得尊敬。

效法烏軍浴血抗中

烏克蘭的今日,有可能是台灣的明日;因為今日普丁侵略烏克蘭,明日習近平就可能出兵攻打台灣。蓬佩奧說:「一個完全不顧自由的獨裁者普丁決定入侵烏克蘭,並開始以武力重新劃定俄羅斯的邊界,奪取鄰國的土地和生命。烏克蘭人民多年來已經明確表示,他們不想生活在俄羅斯的掌控之下,他們將會戰鬥,他們會浴血抵抗入侵者。」如果習近平若膽敢發動戰爭侵略台灣,台灣也必將效法烏克蘭,浴血抵抗入侵的中國共產黨。



2022.3.4蓬佩奧演講。示意圖/擷自公視新聞影片

前美國國務卿蓬佩奧演講全文

蓬佩奧3月4日在台北凱悅飯店,給台灣人民的演講。全文如下:

謝謝大家,感謝您們今天早上撥冗出席我的演講會。賴博士感謝您的精彩介紹。很高興與大家在一起,首先我要感謝蔡英文總統及其領導政府在我訪台期間的盛情款待,也肯定她堅定的領導能力。在當前重要的歷史時刻,她仍然是至關重要的領導人。我要感謝台灣人民對我的難以置信的熱忱歡迎,您們在這個島嶼創造了令人驚的艷民主奇蹟。我也要感謝另一個團體,昨天少數在我下榻酒店的抗議者。

重要的是,他們提醒我們民主是可以思想交流,這讓我想起了我的家鄉。所以,很高興看到。您知道我過去談過很多關於台灣的事,尤其是在我擔任美國第 70 任國務卿的那一千天裡;但這是我第一次有幸訪問您這個偉大而自由的國家,我真的很高興來到這裡,並在社會中體驗您們獨特的、明確無誤的自由文化。現在我知道您們中的一些人被問到,我看起來比在電視上看到我時瘦了些。

不假思索,會勸止我享受所有的台灣美食。去年,我就被推薦了湯麵和鳳梨酥,您們駐美大使送給我一些,從台灣這裡帶來的鳳梨乾,它們在我的家可是大受歡迎。每個人都在問我是如何減肥成功?我無法告訴您所有的秘訣;但我是一路以來,都很喜歡台灣水果和澳大利亞葡萄酒。

您的國家很亮麗。它擁有豐富的歷史和深厚的傳統。今天我可以講的東西太多了。我敢肯定,當我們進行對話時,您將有機會提問。但我想先從一些我們在美國,認為是台灣最重要、最令人印象深刻的成就開始。首先,我在這裡要提的是您對自由熱愛及無與倫比的勤奮,台灣人民的職業道德產生了民族成就,這對於一個擁有2300萬人口的國家來說是了不起的。您們的自由經濟是世界上最繁榮的經濟之一。即使面對這次病毒疫情,您們也仍在穩定成長。您是在過去五年中,經歷持續經濟增長的少數幾個國家之一。事實上,去年您們經歷了十年來最強勁的經濟增長,您們應該為此感到無比自豪。這不是偶然發生的,因為這裡的人們的辛勤工作。您們知道,更令人印象深刻的是自由市場體系推動的經濟創新特徵,台灣的公司令世界羨慕。我不認為,我不認為我言過其詞。今天在房間裡的每一個電子設備,很多人的口袋裡都有、我希望設定靜音,都是由台灣半導體製造公司製造的。富士康為世界製造手機,為世界製造筆記本電腦,電子產品的重要零件從這個地方流向世界,創造了如此多的創新、如此多的繁榮和如此多的生產力。我可以逐條地繼續唸下去,這都是成就於一個簡單的事實,台灣的經濟是世界上最優雅自由的經濟體之一,現在是世界上最重要的經濟體之一。美國和台灣的經濟,應該更緊密、更靠近、越來越緊密結合。

您知道,有時我認為這裡的人們認為,您生存於一個自由國渡,為世界創造經濟成就是理所當然的事,因此正如賴怡忠博士所說,自由人民應值得去思考,維護和捍衛主權的重要性。

我們知道,在自由受到威脅的任何地方,共同捍衛自由是必要的。當我們忽視它的重要性時,人們很快就會嚐到真正的後果。我們都熟悉二戰的歷史,在吞併奧地利之後,希特勒並沒有就此止步,他想要蘇丹人,在那之後他想要波蘭走廊,他一路通行無人阻止他,只在乎他們自身和平與安全,而不管他人的自由,也就沒有人為自由仗義執言,一直到他遂行了他那可怕的目標,卻也為時已晚。

我們今天在此聚會,來自烏克蘭的影片充斥著我們的電視機。最近幾天我們看到了,一個完全不顧自由的獨裁者普丁決定入侵烏克蘭,並開始以武力重新劃定俄羅斯的邊界,奪取鄰國的土地和生命。烏克蘭人民多年來已經明確表示,他們不想生活在俄羅斯的掌控之下,他們將會戰鬥,他們會浴血抵抗入侵者,但除非歐洲國家能堅決地反對俄羅斯,否則西方團結還是有風險的,而這自由之光仍將危殆。

我們不能讓它在那裡被扼殺,這是不可能的,這在道德上是不正確的。毫無疑問,普丁不會在烏克蘭就罷手。他告訴我們,在他重新建立他所認為、大俄羅斯政權應有的帝國遺產之前,他不會停止。當朝鮮威脅世界時,我們也看到了這一點。他們也將繼續通過使用武力,來引起人們的注意,並實現他們的目標。我們不能安撫,這會產生太大的風險,我們不能退讓自由,這會帶來太多的挑戰,以安全換取生命的損失根本無法接受。關於朝鮮,我們與金主席達成了協議。雖然不很完美,但這是我們在沒有退讓政權情況下所達成的協議,沒有給我們的盟友製造風險,也沒有給我們的盟友帶來風險。我希望對我們今天的討論而言,最重要、最重要的是核心理解將繼續維持。我們熱愛自由人民,如何集體來對抗中華人民共和國侵略?

您們知道,五十年前當美國與中國打交道時,尼克森總統希望自由貿易和自由思想交流,將使共產主義獨裁更加自由和開放,該戰略的一部分是基於冷戰時期,擊敗當時共同敵人蘇聯的必要性。這種對未來遠景的規劃,並沒有達到預期的理想。它沒有發展成他們所希望,反映出他對中國的開放。尼克森總統說,美國這種與獨裁攜手結合的開放政策,可能適得其反自討苦吃。儘管尼克森總統誠實而準確地承認美國長期政策的失敗,但華盛頓的接觸政策證明,很少有人願意挑戰來自中國共產黨的威脅。

我很幸運,我曾為川普總統工作,他讓我能夠扭轉這一窘境;第一次誠實、透明地挑戰,西方和民主如何成功的核心基礎。我們讓世界當與中國共產黨交往時,變得不再那麼地天真;這種開放交往,最終無法讓習近平主席改變他自己的方式。

我們痛苦地學到了這一點,尤其是您們這些在過去幾十年第一手親眼目睹的台灣人。您已經看到中國即使變得更富裕,也沒有變得更自由。我們從談論破裂的貿易協議、西方和中國之間的不公平貿易來著手整頓,但我們很快意識到問題要廣泛得多。考慮到我們當前都面臨,我們不應該忘記,就在上週,中國又打破了另一個承諾。我們都知道他們在香港違背的承諾,在中烏戰略夥伴關係中,中國共產黨簽署的一份文件,「在涉及國家主權和領土完整的問題上相互支持」,結果又一個承諾破滅。對熱愛自由的烏克蘭人民來說,這份一長串中共惡行反映了中國共產黨的視野。我們應該相信他們的話,我們應該認清習近平的全球意圖,他所在意的是霸權統治全球世界。我知道對我和您們來說,在共產主義獨裁統治下的未來黑暗世界是無法接受;我們不應該讓他們擁有經濟實力來創造下一代科技,這就是我們可以挑戰習近平的目標方式。這就是為什麼我一再表示,現在世界上的大部分人都同意,中共造成的危險是我們這個時代、我們這個時代、美國時代、台灣時代的核心威脅。作為國務卿,我領導國務院努力應對,我們與中華人民共和國所存在的矛盾關係。我們試圖以坦誠和互惠的方式,以有原則的現實主義來接受事情,因為它們不是我們希望的那樣。我們重新談判了貿易協議,我們召集了我們的盟友對抗中共。當他們諜對美國時,我們關閉了他們在德克薩斯州休斯頓的領事館;我們認識到他們在新疆西部地區,對超過一百萬人犯下的暴行。我們真實報導它的所作所為,我們並沒有生活在一個虛幻世界。我們稱其為種族滅絕罪和危害人類罪,這些罪行一直持續到今天。我們全面制裁了侵犯人權的中共官員,我們認真地以這種方式和其他方式,來履行領導世界的義務。在美國內部,我們加強了我們的軍事力量,我們與澳大利亞、日本、韓國和台灣加強了與該地區國家的聯繫,以確保這是應對挑戰的集體努力,來抗衡中國共產黨對世界構成的軍事挑戰。我們在國務院以外的地方也部署了經濟投資,世界各地的經濟投資開始了,減少我們對中國共產黨依賴的重要過程。這項工作,這項使美國擺脫了,對重要國家安全事務嚴重依賴的工作,非常重要。因為我們的依賴,正如你所看到德國對俄羅斯石油的依賴,不僅對依賴俄羅斯的國家,而且對它的朋友、盟友和夥伴,甚至對整個世界都構成了風險。您知道,您在台灣,坦率地說,從一開始您就比我們更早地意識到這種威脅。您們距離世界是如此之近,從台灣人民隊中國共產黨深刻而務實的不信任得到啟發對;所以我常說,在與中共打交道時,我們嚴守雷根總統對中共的態度:「它必須是採取不信任和給予驗證」。我發現再沒有比台灣這裡,更能回應這種情緒的了。事實上,中共的意圖是驅使它談論控制這個地方,再以武力強加它的統治地位,如果有必要,可怕的理解原因有助於我們自信,我們可以用清晰的眼光來面對這種威脅。首先,中共領導層的觀點是,將台灣作為其數十年共產主義意識形態承諾的終極目標。

無法兌現這一承諾,一直是中共國內聲望的一大污點。在習的領導下,中共的意識形態狂妄達到了新的高度,因此拿下台灣是一項必要的使命,不僅是為了提升習的午夜自嗨宣稱的偉大,而且實際上是為了鞏固其地位。我很清楚,現在我們有很多人也很清楚,中國認為它比西方更強大,美國正在衰落、東昇西降。當楊潔篪在安克拉治與拜登政府團隊第一次會談,對美國進行傲慢的長篇大論時,我們就看到了這一點。這種認為西方軟弱的傲慢,使相信中國可以在外交、經濟、軍事對抗中獲勝的信念,使我們的盟友和朋友處於危險之中,並使衝突更加嚴重。而且因為美國是台灣自由最決定性的支持者,拿下台灣將從根本上改變全球勢力消長,這對中共有利。第二、中國想對台灣動武,其實來自恐懼和偏執。台灣是中國人民自由、民主成功活生生的例子。只要這個例子存在,它就會嚴重損害中共的公信力和權威,尤其是中國人民在他們的掌控之中。在我任職國務卿期間所發生,最為反常的重大事件就是,目睹香港的自由和自治痛苦地消失。去年他們殘酷地成功接管了香港,助長了習近平的狂妄自大,讓他感覺自己更強大了。 我相信他不會滿足於停留在香港,他談到台灣是一國兩制的組成部分,計劃實現這些雄心壯志,是習近平掌握權力,並維持他對中國人掌控的核心。

中國人民自由民主的成功——只要有台灣的例子存在,就會嚴重損害中共的公信力和權威,尤其是在中國掌控之中香港的自由和自治。他們去年殘酷地成功接管了香港,助長了習近平的狂妄自大,讓他感覺自己更強大了。我相信他不會滿足於停留在香港,他談到台灣是一個國家的一個組成部分,他的國家支持的兩個系統計劃實現這些雄心壯志,習近平要掌握權力並保持控制核心的中國人。

我提到了我們所面臨的處境,在這裡不站出來也是如此。在香港之後,習近平會越來越渴望成長,拿下台灣之後他會想要南海,然後釣魚台諸島等等。隨著他擴大霸權努力,如果我們不與不尊重自由和獨立的威權主義者對抗,那麼他們會將我們捲入衝突,而這種衝突將遠遠大於,我們早日採取行動的衝突。

正是由於這些原因,在我心中,美台關係對我來說是如此重要。這是對抗中國和促進這裡、美國和世界繁榮的根本,這是我看到國務卿說的,它必須成為我們國家現在和未來四年,外交政策的重要組成部分,而且必須是跨黨派。正如賴博士所說,我們解除了我們外交官要與台灣同行會面的所有障礙,這是常識,是事實,很簡單,在道德上是正確的。這對我來說很容易,我們制定了鼓勵兩國之間,更大的科技交流的政策。這是正確的,這是道德的,是體面的。這對美國來說很容易。我們向台灣出售了價值超過200億美元的武器,使台灣更加安全,進一步鞏固了我們的重要關係。這是正確的,是體面的,是道德的,這讓美國輕鬆容易多了,我很高興地看到這點,即使在我們的政府離任之後,拜登政府仍延續著這條道路前進。這對台灣好,對美國好,對世界好。我們也在國際舞台上,為台灣鼓吹加入世界衛生組織而努力。出於同樣的原因,美國必須支持台灣;出於同樣的原因,就像美國人保衛西柏林一樣,當我在冷戰期間還是一名年輕士兵的時候,我們知道,如果德國倒下,如果自由倒下,世界上的自由就存在著死亡的危險。

我知道這裡的利害關係;我知道在蘇聯最後幾年,在西德指揮一個坦克排的風險。我知道我們的任務是艱鉅的。我知道我們在邊境巡邏的任務是有風險的,就像今天的西德和台灣一樣,是今天民主和自由的光輝典範。我是以一個普通公民身份來到這裡,但過去五十年模棱兩可的政策必須改變。這是關於美國對中華民國和台灣的外交承認,而美國應該繼續與中華人民共和國作為一個主權政府接觸,美國對2300萬熱愛自由的台灣人民,及其合法的民選政府的外交承認,不能再被忽視或被視為次要的。我認為,美國政府應該立即採取必要,且早就應該採取的措施,做正確而明顯的事情,即給予中華民國台灣,美國的外交承認是一個自由和主權國家。

看在老天的份上,這呃、這不是關於台灣未來的獨立。這是關於承認一個明確、已經存在的現實,這是現實,這是事實,這個現實是您們過去和現在的許多領導人已經明確表示,台灣沒有必要宣布獨立,因為它已經是一個獨立的國家。

它的名字叫中華民國台灣,美國人民和政府應該乾脆接受這個從根本上講正經的道義,這很容易。台灣人民繼續走這條自由民主和主權的道路,值得世界尊重。

您們是全亞洲最有活力的民主國家,站在當今自由與暴政鬥爭的最前端,我們應該給予支持。我相信,如果自由和民主仍有機會繁榮,台灣必須得到美國的支持。我指望它,我相信這對台灣人民和對美國人民一樣重要。我以前就說過,美國對台灣的支持是跨越黨派。台灣是國防的重要夥伴,最重要的是建立威懾。它位於我們從日本到韓國、菲律賓和南海的防禦範圍中間,失去台灣將直接危及我們在美國的重要國家利益。好消息是美國現在已經意識到,中國不僅對美國而且對整個世界構成的威脅。引導您的知識和戰略傳統,純屬天意、您現在對全世界來說是無價的。台灣有最精明、最豐富的經驗和最有效的工具,來對付中共這個宿敵。這個世界其他人也正因如此,可以從台灣人身上學到很多東西。正是今天全球對中國威脅的覺醒,使台灣成為世界公認的好力量,也確實激勵了中國大陸的許多人。如果有一天民主來到中國,我們都祈禱最好和最有效率的伙伴,無疑就是中華民國台灣。在我回答問題之前,我有一個最後的想法。您應該知道我是多麼深信,台灣在美國的未來是相互交織的,它們是相互交織的。因為我們熱愛自由,也因為我們的利益、我們的安全外交和經濟利益是難以置信的一致。我們每個人都致力於確保台灣海峽,乃至整個印太地區的和平關係與穩定。我們致力於這一承諾,這是川普政府對世界,這一關鍵領域採取措施的核心。我們知道,台灣的安全完整性,對於現在和未來的這一使命仍然至關重要。台灣和美國按照我們的價值觀和原則結盟,我們都完全擁護民主和自由市場。我們相信、我們相信每個人與生俱來的尊嚴;並理解政府的存在,是為了為服務人民,而不是相反。今天,您們台灣展示了一個令人難以置信的精彩例子,並通過技術和公共衛生,為全球經濟做出了巨大貢獻。無論是在台北,還是在我的家鄉堪薩斯州威奇托,這對我們中的許多人來說都是一種鼓舞。應該公正地慶祝台灣的繁榮,正如我們共享的原則。 我們必須繼續共同加強我們的關係,並且必須繼續努力加強這種關係。 我知道您會那樣做。 謝謝您今天與我同在, 我期待著我們的對話。 願上帝保佑台灣這個特殊地方的每一個人。感恩!

