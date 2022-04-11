法國總統大選首輪投票10日登場，根據兩大民調公司公布的資訊，現任總統馬克宏以5個百分點領先排名第二的極右派國民聯盟領袖雷朋，兩人將於24日第二輪投票再次對決，圖為2017年馬克宏競選時資料照/取自shutterstock

法國總統大選首輪投票10日登場，根據Ipsos和Ifop兩大民調公司晚間11時公布的資訊，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）以27.6%及28.3%得票率領先排名第二的極右派國民聯盟（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen），兩人將於24日第二輪投票再次對決，重演2017年總統大選。

雷朋以23%及23.3%得票率排名第二。關鍵第三勢力的激進左派不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）則獲得21%左右選票，以些微之差敗給雷朋。

梅蘭雄在謝票時說，自己「對於完成的工作感到驕傲」。他並未呼籲支持者在第二輪投給哪位候選人，但表明「不應有任何一張票投給雷朋女士」。

根據Ipsos晚間11時的數據，今天投票率為74%。比2017年大選首輪投票同一時間減少3.8百分點，但仍高於2002年的71.6%最低投票率。

法國總統任期5年，可連任一次，當選門檻為絕對多數。法國今年18歲以上已登記選民約4,870萬人，可在4月10日第一輪總統選舉投票，有12名候選人參加競選，得票最高的2位候選人將進入4月24日（星期日）舉行的第二輪競選的資格。

據路透社報導，奉行中間路線的馬克宏2017年上任以來推動了一些改革，締造不錯的經濟成長，在因應新冠疫情方面差強人意。尤其數週之前，馬克宏在俄烏大戰採取積極外交作為，助長了他的聲勢。但馬克宏很晚才投入選戰，加上法國因烏克蘭戰爭引發的能源價格高漲，他又執意推動提高退休年齡這項不受歡迎的政策，都讓他的支持度大打折扣。

相反地，反移民、持疑歐觀點的極右派人士瑪琳．雷朋，今年選戰主打經濟議題，勤跑基層搏感情，又適逢法國經濟遭遇通貨膨脹惡化、能源與食品價格高漲、她緊咬物價居高不下的議題，聲勢大漲。