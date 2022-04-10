上海市9日新增2萬4943例再創單日新高。由於封城政策持續，上海民眾原先賴以為生的運輸網失靈，缺醒民怨衝天。圖為上海市民進行核病毒核酸檢測。圖/取自shutterstock

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一發不可收拾，官方9日通報新增病例數2萬6,462例，是中國自3月疫情大爆發以來，連續第5天新增病例數破2萬，顯見「動態清零」失靈。

但中國官方仍強調「動態清零」的防疫方針不變，官媒人民日報也發評論批評「與病毒共存」，及Omicron類似流感等論點，要求面對疫情不能「躺平」。

大陸防疫專家鍾南山在8日一場演講中指出，結合香港和上海的疫情，雖然Omicron死亡率低，但是傳播力強，如果大規模發生，會失去很多生命，「所以目前來看，在中國完全開放是不適用的，對中國來說，還是應該堅持動態清零，逐步開放。」

根據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，9日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診1351例，其中本土占1,318例，以上海1,006例最多，吉林省242例；境外移入33例。

至於新增的無症狀感染者達2萬5,111例，其中本土占2萬5,037例，同樣以上海最多達2萬3,937例，吉林省755例；境外移入74例。

由於封城政策持續，上海民眾原先賴以為生的運輸網失靈，中國社群平台上陸續有網友表示缺水、缺糧，特別是蔬菜、肉類、雞蛋等食物短缺，民怨衝天。

廣東省會廣州市也決定9日起對部分區域展開分級分類防控，白雲區的密閉和半密閉場所全部停業，學校停止實體教學外，包括白雲、越秀、荔灣、海珠、花都、從化、番禺、南沙、黃埔、天河和增城共11區，將全面對所有民眾進行病毒核酸檢測。