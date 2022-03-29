香菇王集團「第一名店」跨足餐飲業的首間餐廳——「養生東西軍食府」今日（3/29）上午在小巨蛋舉行開幕儀式。創辦人王義郎董事長秉持推廣「醫食同源」的理念，向來追求無毒食品的源頭安全以及注重國人身體健康。餐廳除了嚴選健康食材及進口頂級醬料烹煮，特別邀請六星級飯店米其林星級主廚新鮮現作餐點，提供消費者健康美味兼具的餐點。現場邀請眾多政商界貴賓一同出席，王義郎也邀請大家享用健康美味餐點也不忘響應行善公益。第一名店拋磚引玉捐贈新台幣壹百萬元給台灣好德公益文化協會作為公益行善使用，現場還邀請菁英青少年足球隊F.C.Vikings表演丹麥花式足球。

今日出席第一名店養生東西軍食府的嘉賓雲集，包括前宜蘭縣長林聰賢、立委蔡璧如、前台中市長胡自強、「財團法人希望基金會」董事長紀政、北醫護理學院院長周桂如、國立台北大學校友總會理事長林錫埼......等，每位來賓都大力推崇第一名店多年來堅持健康美味食材，並且致力於照顧小農，推廣在地小農產品。

開幕會中由第一名店副總經理王維君代表致贈一百萬元支票給台灣好德公益文化協會，作為公益行善之用。台灣好德公益文化協會成立於2021年12月9日，是王義郎結合社會各界善心人士共同發起的公益團體，自創會以來，持續關懷扶持弱勢族群，對於罕見疾病的關懷是刻正進行中要務，期盼社會各界愛心人士共同共襄盛舉。

「養生東西軍食府」嚴選健康食材 提供六星級美味餐點

從產地到餐桌，從食材到食品，第一名店所販售的不僅是商品，真正賣的是品質、知識與愛心。多年來第一名店秉持著食品業是良心事業的態度，為了讓消費者買得放心吃得安心，親赴產地考察食品源頭與工廠環境，以嚴謹、細心的態度，精選世界頂級醬料食材進口台灣。近年來也關注在地小農，幫助推廣優質農特產品。自養健康豬肉「天麴豬」是第一名店與神農獎得主連錦樹先生合作，特選日本綠茶粉和麴菌餵養，經210 天人道飼養，無瘦肉精、無生長激素。定期檢驗確保豬肉品質優良。讓消費者有更安心優質的選擇。

除此之外，第一名店長期推動食材教育，推廣在家煮飯運動，舉辦料理教室超過18個年頭，聘請名廚示範第一名店安心、美味、健康的醬料食材，烹調出營養美味的料理。也因此培養出數萬名的產品愛用者。歷經兩年籌備、在後疫情時代，今年要將第一名店對飲食的理念進軍餐飲業。「養生東西軍食府」特聘曾任六星級飯店米其林星級主廚洪玉桐領軍，嚴選進口頂級醬料與台灣小農在地食材、人道飼養無毒天麴豬，設計出一道道精緻美味又健康的美食餐點，服務小巨蛋周邊上班族、小家庭或來欣賞小巨蛋表演的年輕客群。食府內還設有12至14人獨立包廂，接受客戶預訂私廚料理及活動包場服務，由主廚為貴賓烹調美味佳餚，提供安心享用的舒適美食饗宴。



第一名店副總經理王維君（右1）代表贈送好德協會一百萬元支票作為公益行善之用。圖／陳惠卿



前宜蘭縣長林聰賢（左）致詞。圖／陳惠卿



前台中市長胡自強（右）致詞。圖／陳惠卿



立法委員蔡璧如（右）致詞。圖／陳惠卿



紀政女士（左）讚揚第一名店提供最健康美味的食材。圖／陳惠卿



北醫護理學院院長周桂如教授（右）致詞。圖／陳惠卿



台北大學校友總會理事長林錫埼（右）致詞。圖／陳惠卿



日本產經新聞台北支局長矢板明夫（右）致詞。圖／陳惠卿



菁英青少年足球隊F.C.Vikings表演丹麥花式足球。圖／陳惠卿



開幕式後養生東西軍食府預備健康美味佳餚招待所有來賓。圖／陳惠卿



圖／陳惠卿