經濟部工業局推動「智慧城鄉計畫」以來，媒合了各縣市需求與廠商強項共累積兩百多案，強化城鄉產業連結。近期結合智慧城市展，邀集多家業者打造「智慧城鄉館」展示成果，並於臺北與高雄舉辦「2022智慧城鄉趨勢論壇」，邀集中央、地方、業者同台分享經驗，並且以「智慧轉型，數位前行」擘劃城鄉智慧化發展。

首先，在環境智慧治理方面，卡米爾「AI 空氣污染監測整體方案」運用人工智慧與大數據技術，將難以理解的數據資料視覺化，每分鐘一筆資料，以輔助後續判斷。不僅是異常偵測，卡米爾還有一項專利，可針對多種空氣物種進行污染溯源，目前在國內佈建超過1萬多個據點、橫跨17縣市。

寶蘊林科智慧科技致力於AI電腦視覺應用之開發，長期關注登革熱AI防治，目前已成功輸出到國外；其AI影像辨識技術還可應用於智慧工安管理，例如安全裝備、電子圍籬、火焰及煙霧等偵測，可彈性搭配廠區安全監測功能，尤其適用於高空作業、石化、電氣等高風險產業。此外，可結合3D光達以及2D影像資料，亦適用於自駕與輔助駕駛系統。

(圖說：2022 智慧城鄉論壇邀請各縣市首長級代表，分享智慧治理與數位轉型經驗。)

智慧防災方面，元宇宙嚴肅遊戲領導品牌商全球動力科技（Big x Reality）開發「XR智慧防災模擬訓練系統」，整合5G、AIoT及軟硬體設備，提供高擬真體感的產業模擬訓練(XR)應用，目前跟國內四個縣市合作，打造警消救災、民眾使用滅火器之培訓方案，提升高壓環境的應變能力，並以數據分析達成智慧化管理目標。

(圖說：全球動力科技XR智慧防災模擬訓練系統)

宜眾資訊將災難現場的各種數據整合到智慧消防輔助決策方案，其中包含三套系統：現場戰力資源佈建系統可協助消防人員繪製案發現場水平分區，快速整合空間環境資訊，提供災難現場的搶救資訊及指揮部署功能；救災人員安全管制系統可掌握救災人員出勤，管控任務編組與位置，結合生命徵象感測及氣瓶氣壓資訊，提升救災人員安全；後勤器材管理系統可掌握設備的生命週期，簡化既有盤點勤務流程。

近年專攻智慧農業應用的經緯航太科技，運用無人機結合AI影像辨識，可協助大範圍農情勘災與噴灑農藥，抑制稻熱病及蟲害，已成功打入東南亞許多國家。其AI無人機還延伸到災害應變、環境監測、土地管理、國土安全、資源探勘等應用，以全方位解決方案切入國內外市場。

假設在偏鄉或山區受困，中光電智能機器人的載貨物流無人機可即時提供緊急醫療資源、物資補給，可承重7公斤，而且原本7小時的路程，無人機僅需15分鐘就能送達支援，近年已跟日本知名電信公司及物流業者合作。

(圖說：中光電智能機器人的載貨物流無人機可即時提供緊急醫療物資補給)

從「智慧城鄉計畫」看見臺灣新創科技的實力，也顯見工業局扶植科技業者的用心，更重要的是攜手縣市政府推動產業數位轉型，全方位提昇農漁業、教育、治理、觀光零售、健康等應用領域之智慧化發展。