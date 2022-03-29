2022智慧城市展於高雄首度登場，工業局智慧城鄉館在高雄展覽館展現南臺灣科技實證成果，大秀數位轉型實力。開幕當天工業局長呂正華與台北市電腦公會理事長彭双浪蒞臨參訪，由智慧城鄉計畫辦公室協同主持人李文欽組長導覽，見證南臺灣創新科技帶動地方創生。

工業局「智慧城鄉體驗館」本次邀集12家聚焦南臺灣創新科技服務商參展，包括「智慧健康」的先進醫資-AI精準健康共照服務、英華達-全方位生理量測；「智慧治理」的經緯航太科技-農情勘災、中光電智能機器人-無人機載貨物流服務、茂德科技-定位安全管理；「智慧交通」的萬達通實業-智慧交通票證整合服務；「智慧農業」的寬緯科技-水產養殖監測；「智慧教育」的慶奇科技-物聯網學習、AiCity樂學網數位-城鄉英語共學平台；「智慧新創」的綠色冀泉-森do旅行區塊鏈、身土不二返家-智慧化可可生產和天空之水創新科技等項目。



(圖說：工業局「智慧城鄉館」推動南臺灣創新科技應用)

智慧城鄉計畫強調用科技來解決地方的需求，帶動地方產業數位轉型，身土不二返家（可可雅米）、天空之水創新科技與綠色冀泉（社會企業）皆為在地服務解決方案的佼佼者，從「創業歸故里」競賽當中脫穎而出，持續運用創新科技帶動地方創生。

身土不二返家（可可雅米）結合十多位屏東在地可可農，以產銷聯盟形式成功打入宏亞食品供應鏈，天空之水創新科技以自動化灌溉、溫濕度感測協助農地與溫室，再調整肥料成分與用量，大幅節省人力與水資源，並可增加作物產量及提升穩定度；綠色冀泉則秉持種樹護地球的理念，攜手旅遊業者南和旅遊，合作推出森Do旅行，從遊玩、種樹、「加樹APP」追蹤樹據、區塊鏈結合公開透明的種樹資訊、自製樟樹筆等等，透過旅遊體驗推廣種樹與永續價值。

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(圖說：天空之水創新科技與綠色冀泉運用創新科技帶動地方創生)

工業局創業歸故里競賽以解決城鄉問題出發，廣邀新創團隊投入發想，運用創新應用服務解決在地議題或困難，並連結地方進行場域實證，加深新創與在地連結度。長遠來看，以科技帶動地方產業升級，不僅培植地方人才，更帶動地方創生。

