康和證券集團於春節期間推出「春節下海期，康和送愛心」活動，總共捐出二十萬元愛心款項，於3月30日前往花蓮門諾基金會總會舉辦公益捐贈儀式。捐贈儀式會後，由總執行長邱瓊苑帶領康和證券集團一行人參觀門諾基金會總會的身障樂活據點。

本周三（3月30日）康和證券集團董事長鄭大宇、康和期貨股份有限公司董事長康景泰、曾良霖副理以及康和證券資深經理王有仁等一行人特地從台北到花蓮門諾基金會總會，參加本次的捐贈儀式。門諾基金會總執行長邱瓊苑表示，做公益需要大家來幫忙，很高興看到有資源的人富而好禮，願意將愛心化為行動，回饋給偏鄉。

康和證券集團董事長鄭大宇在致詞中分享，康和集團致力於推廣公益，在分秒必爭的證券公司行列中，更是第一間讓員工享有兩日「公益假」的公司，希望因此鼓勵員工身體力行行善於社會。知道門諾基金會每月平均照顧3500位長者，很高興加入門諾基金會關愛偏鄉的行列，成為公益的支持者，一起守護花東，更希望明年、後年、大後年都繼續來探望長輩。



左起：康和證券董事長董事長康景泰、康和集團董事長鄭大宇、門諾基金會邱瓊苑總執行長。圖／門諾基金會

康和期貨股份有限公司董事長康景泰表示，當時「春節下海期，康和送愛心」活動的思考重點就是如何將海外期貨推廣與社會公益互相結合；規劃出只要交易人帳戶的海外期貨交易達一定成交量，針對每一帳戶康和期貨就提撥888元做公益。這項活動獲得熱烈響應，總共有兩百多個交易帳戶達標，因此康和期貨決定將公益湊成整數，共捐贈二十萬元善款。他特別提及：「上善若水，厚德載物」，做公益就是在培養眾人的德，能承擔更大的責任和能力是很幸福的事。他也特別提及鄭大宇董事長是虔誠基督徒，年初才參與1919愛走動的公益環島，所以來到門諾基金會倍感親切。



康和證券集團一行人參觀門諾基金會美崙日照中心，康和集團董事長鄭大宇（右1）與長輩們打招呼。圖／門諾基金會

捐贈儀式會後，由總執行長邱瓊苑帶著康和證券集團一行人參觀門諾基金會總會的身障樂活據點服務，幾位身心障礙朋友剛好與教練在活絡筋骨，康景泰董事長特別提及有種復健機器，很適合身障者使用，邱瓊苑總執與站長吳承恩表示會去多多瞭解。在美崙日照中心，鄭大宇董事長與101歲的伯伯聊得很開心，鄭董事長很驚訝美崙日照中心長輩平均年齡85還看起來頗為健康，而他自己的阿嬤也高齡100，所以看到百歲伯伯特別開心，伯伯很盡職像個代言人般一直誇讚照顧很好、照服員很歡樂，大家都笑了，來賓在一片喜樂中結束了此次參訪行程。上善確實若水，謝謝康和證券集團的從善如流，將愛心匯聚入慈善大海，一起來守護花東長輩。



門諾基金會總會的身障樂活據點活動課程正在進行。圖／門諾基金會