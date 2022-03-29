茂德科技 AIoT 定位安全管理可提供遠距廣域的定位追蹤管理

經濟部工業局推動「智慧城鄉計畫」以來，媒合了各縣市需求與創新科技服務業者共累積兩百多案，奠定城鄉智慧化發展的重要基礎。近期結合智慧城市展，邀集多家業者打造「智慧城鄉館」展示最貼近民眾智慧生活的科技應用成果，並於臺北與高雄舉辦「2022智慧城鄉趨勢論壇」分享實務經驗。

擁有記憶體技術與全球數百件專利的茂德科技，其 AIoT 定位安全管理具有室內WIFI定位、戶外GPS定位、心率和血氧量測、SOS求救、訊息雙向推播等功能，讓穿戴設備無須連結智慧裝置即可獨立運作，即便在廣域的萬人泳渡或遠距的自行車大賽，皆可安全定位，應用於運動賽事管理、防止長者幼童走失及防盜追蹤定位管理。

(圖說：茂德科技 AIoT 定位安全管理可提供遠距廣域的定位追蹤管理)

廁所是民眾最有感的場域，但礙於隱私不得裝設監視器，大同世界科技則運用了多項感測技術包括紅外線測距、氨氣感測等，整合為智慧廁所管理解決方案。從企業致力於ESG指標來看，智慧廁所在環境、社會、公司治理三個面向皆有助益，有助於管理者用數據維護管理，更透過感測系統協助清潔人員掌握耗材補給，結合電子圍籬亦可達到安全防護效用。

(圖說：大世科運用多項感測技術整合為智慧廁所管理解決方案)

今年由《APAC CIO Outlook》雜誌選為亞太十大無人機技術公司的中光電智能機器人，以電腦視覺、人工智慧、高速運算與控制等先進技術，提供全方位智能商用機器人解決方案。其安控巡檢機已廣泛應用於園區，可透過自動化定期定點巡檢快速取得高品質影像；而載貨物流機器人可提供緊急醫療物資補給，近年與海外電信公司及物流業者合作。

(圖說：中光電智能機器人已廣泛應用於偏鄉或山區救災補給，以及廣域定期定點巡檢。)

透過「智慧城鄉館」與2022智慧城鄉趨勢論壇，看見臺灣新創科技的實力，也顯見工業局扶植科技業者的用心，並攜手縣市政府推動產業數位轉型，全方位提昇農漁業、教育、治理、觀光零售、健康等應用領域之智慧化發展。