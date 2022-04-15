俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）爆炸起火，數家俄羅斯通訊社今天報導，俄羅斯國防部聲稱莫斯科號在被拖回位於克里米亞的母港塞凡堡市進行維修的途中，因彈藥爆炸對船體造成的損壞，使船艦失去穩定性，在波濤洶湧的大海中沉沒了。

不過，美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）在推特發文說，根據俄方消息來源，莫斯科號被烏克蘭的海王星飛彈擊中後爆炸。他分析，烏克蘭顯然是使用TB2無人機分散艦上人員注意力，然後利用海王星瞄準船艦。船艦遭擊中後側翻。

莫斯科號屬光榮級（Slava）導彈巡洋艦，在1979年於前蘇聯尼古拉耶夫（Nikolaev或Mykolaiv，現在為烏克蘭城市）建成，原本命名光榮號導彈巡洋艦，但在2000年改名為莫斯科號，並成為黑海艦隊旗艦，約擁有510名船員，配備16枚長程巡弋飛彈，

這艘戰艦曾在1989年參與美蘇領袖在馬爾他（Malta）的和談、2008年格魯吉亞（Georgia）戰爭、2014年俄羅斯吞併克里米亞（Crimea）、2015年到地中海東部支援俄軍在敘利亞的軍事行動等。

根據英國廣播公司（BBC），莫斯科號曾率領俄羅斯對烏克蘭的海事攻擊，使其成為烏俄戰爭重要的象徵性和軍事目標。若失去作戰能力，將使俄國在黑海的戰鬥力大減。

前美國中央情報局（CIA）局長裴卓斯（David Petraeus）告訴BBC，俄羅斯承認黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒是「罕見的關鍵時刻」。他說：「我很訝異他們承認了這件事。」

而烏克蘭各地近日空襲警報連夜作響，據當地媒體報導指出，烏克蘭首都基輔和南部城市赫爾松今天凌晨又傳出劇烈爆炸聲響。