烏克蘭議會2/23批准全國緊急狀態，從當地時間午夜開始生效，持續30天，並可再延續30天。圖為衛星資料顯示俄羅斯在烏俄邊境部屬的軍隊持續增加中。示意圖／擷自公視新聞影片

烏克蘭星期三（2月23日）歡迎西方國家因為俄羅斯在烏克蘭東部採取的威脅行動而對莫斯科實施的一系列制裁。與此同時，烏克蘭政府還召回了駐莫斯科大使。基輔的國家安全委員會要求進入全國緊急狀態，烏克蘭議會予以批准。

自從兩天前俄羅斯總統普丁宣布烏克蘭東部的盧甘斯克和頓涅茨克地區為獨立國家並派遣他所稱的「維和部隊」越境進入烏克蘭後，緊張局勢嚴重加劇。人們越加擔心俄羅斯可能會與烏克蘭爆發更大的衝突。烏克蘭曾經是前蘇聯共和國，自從1991年以來一直是獨立國家。

星期三，幾個烏克蘭國有網站，包括政府和外交部的主頁無法登陸。烏克蘭當局本星期曾說，他們已看到網上有警告說，駭客策劃對政府機構、銀行和國防領域進行重大攻擊。基輔指責莫斯科要為網絡襲擊負責，但俄羅斯否認捲入。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會負責人要求進入為期30天的全國緊急狀態，並提交議會批准。

烏克蘭議會隨後批准了全國緊急狀態，從當地時間午夜開始生效，持續30天，並可再延續30天。

宣布全國緊急狀態意味著烏克蘭可以束縛被徵募的預備役軍人的行動自由，並對媒體和信息流通實行限制以及推出檢查個人身份文件的做法。

在緊急狀態下，當局還有權利實施宵禁並禁止大型集會和罷工。

烏克蘭外交部建議不要前往俄羅斯，並敦促在俄羅斯的烏克蘭人立即離境。烏克蘭外交部稱，莫斯科的「侵略」有可能阻礙烏克蘭提供領事服務的能力。

與此同時，俄羅斯開始撤離駐烏克蘭的外交人員，截至星期三下午，俄羅斯駐基輔大使館已經沒有俄羅斯國旗在飄揚。警方包圍了使館建築。

星期二（2／22），美國、歐盟、加拿大、英國和德國對俄羅斯採取了各種制裁行動。各國還表示，假如俄軍進一步深入烏克蘭，他們一定會實施更為嚴厲的制裁。

星期三，美國總統拜登對修建「北溪二號」天然氣管道的公司及其高管實施了制裁。這條管道從俄羅斯經過波羅的海海底把天然氣輸送至德國。德國總理蕭茲星期二停止了對「北溪二號」的認證。這條管道已經鋪設完畢但還沒有投入運行。

「昨天採取了第一批的果斷行動，我們對此表示感謝，」烏克蘭外長庫列巴發推說。「現在需要加大壓力以制止普丁。打擊他的經濟和親信。實施更多打擊。嚴厲打擊。現在就打擊。」

英國外相特拉斯說：「我們還沒有看到全面入侵，但是我們的立場很明確，如果普丁總統升級，我們、國際社會將把我們的制裁升級。」

澳大利亞星期三也跟進實施制裁，打擊目標是俄羅斯聯邦安全會議成員。日本也加入制裁行列，凍結某些俄羅斯個人的資產並禁止在日本發行俄羅斯債券。

「澳大利亞人永遠會挺身面對霸凌者，我們將與我們所有的伙伴一道，挺身面對俄羅斯，」澳大利亞總理莫里森對記者們說。「我預計隨後會有幾波制裁，這個進程才剛剛開始。」

烏克蘭軍方星期三說，盧甘斯克地區親俄分離主義分子的砲擊打死了一名烏克蘭軍人，打傷了六名軍人。

烏克蘭總統澤倫斯基簽署了一項命令，徵召了某些預備役軍人，原因是需要迅速增加烏克蘭陸軍的兵員。

「烏克蘭人是和平的民族，我們希望寧靜，但如果我們今天繼續寧靜，我們明天就會消失，」澤倫斯基星期二晚間在一段視頻講話中說。

普丁在烏克蘭邊界地帶集結了15萬重兵，並承認烏東俄羅斯分離主義分子控制的兩處地區為獨立國家。普丁星期三說，他一直願意找到外交解決方案。但是他說：「俄羅斯的利益和我們公民的安全對我們來說是不能談判的。」

俄羅斯外長拉夫羅夫和美國國務卿布林肯原定本星期舉行會晤並為普丁與美國總統拜登舉行峰會做鋪墊。普丁的行動破壞了這些努力。布林肯星期二說，俄羅斯「已經表明它徹底摒棄了外交」。

拜登星期二切斷了俄羅斯政府的國際融資渠道並對兩家大型銀行實施制裁。拜登宣布，俄羅斯對烏克蘭採取的行動「公然違反國際法」。

拜登在白宮發表簡短講話期間措辭尖銳地質問說：「普丁以為誰能以主的名義給他權利，在屬於他的鄰國的領土宣布成立兩個新國家？」

其他很多美國的盟友以及多邊國際機構也譴責了俄羅斯。聯合國秘書長古特雷斯星期二說：「讓我把話說明白：俄羅斯聯邦決定承認頓涅茨克和盧甘斯克地區的某些地方所謂的『獨立』，這侵犯了烏克蘭的領土完整和主權。」

拜登還下令把美國駐歐洲其他地方的陸軍部隊和空中支援調往更加靠近俄羅斯邊境的地方。他說，美軍增援部隊正在趕赴波羅的海三國，以「發出毋庸置疑的訊息，那就是美國與我們的盟友一道，將捍衛北約的每一寸領土」。

最新的部署行動包括有800多名官兵的一個營從意大利調往波羅的海地區、八架F-35戰鬥機和20架阿帕奇武裝直升機從德國被派往波羅的海諸國，還有12架阿帕奇從希臘被轉調波蘭。加拿大也宣布向拉脫維亞部署460名軍人，以加強北約的防禦。

但是拜登強調說：「這些完全是我方防禦性的舉動。我們無意與俄羅斯交戰。」