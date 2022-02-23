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每日國際焦點

普丁宣布承認烏東二共和國後下令出兵進入「維和」，美國因應烏克蘭危機調動歐洲部隊，800步兵進入波羅的海地區，8架F35進入北約東翼，32架阿帕契直升機到波羅的海地區與波蘭

南韓資料顯示Omicron致死率較Delta低75%

澳洲承諾8.04億澳幣預算購買無人機、直升機、設立行動基地台，以強化調查南極，維護澳洲在南極利益

以色列指出伊朗提供委內瑞拉無人機精準導引彈藥

日本

表示已準備好加入美國制裁俄國

南韓

資料顯示Omicron致死率較Delta低75%

中國

法院應上海建工要求，凍結恆大資產6.404億元人民幣

外長表示明斯克協定是烏克蘭問題的唯一解

印度

派出首批小麥援助阿富汗

喜馬偕爾邦爆竹工廠爆炸6死

澳洲

承諾8.04億澳幣預算購買無人機、直升機、設立行動基地台，以強化調查南極，維護澳洲在南極利益

強調軍機有權監視海域內的中國艦艇

菲律賓

首都附近養鴨、鵪鶉場發現H5N1禽流感

泰國

通過獎勵電動車減稅，高價電動車進口稅減40%，低價車減20%，電動車貨物稅自8%減至2%。外籍人才所得稅自35%減至17%

緬甸

聯合國表示俄中提供武器給軍政府鎮壓人民

巴基斯坦

總理Imran Khan表示希望與印度總理莫迪電視辯論解決兩國問題

東加

海纜修復，恢復網路連線

歐盟

同意為烏克蘭危機制裁俄國

英國

為俄國進軍烏東二區域，宣布制裁與普丁親近的富豪Gennady Timchenko等3人

法國

總統馬克宏與習近平線上會談，簽約合作於全球興建7大基礎建設總預算17億美元

德國

因烏克蘭危機凍結北溪二號天然氣管線啟用

俄羅斯

普丁宣布承認烏東二共和國後下令出兵進入「維和」

美國總統拜登宣布制裁俄羅斯銀行及菁英人士家族

西班牙

最大在野黨人民黨內鬥加劇，秘書長辭職

義大利

譴責普丁承認烏東兩區域獨立

烏克蘭

世界銀行準備3.5億美元支出資助烏克蘭

總統澤倫斯基表示烏克蘭想要和平但不會放棄土地

荷蘭

阿姆斯特丹發生男子持槍於蘋果專賣店劫持人質，警方已逮捕嫌犯

美國

因應烏克蘭危機調動歐洲部隊，800步兵進入波羅的海地區，8架F35進入北約東翼，32架阿帕契直升機到波羅的海地區與波蘭

加拿大

因烏克蘭危機宣布首輪對俄制裁

墨西哥

塔帕丘拉偷渡客與警衝突

麵包大廠Bimbo集團2021年第四季獲利激增66.9%達48億披索，營收年增14.9%，2022年將投資15億美元

巴西

2022年預計私人投資基礎建設達780億黑奧，年增95%

阿根廷

電子商務公司MercadoLibre季報大虧4610萬美元

委內瑞拉

以色列指出伊朗提供委內瑞拉無人機精準導引彈藥

厄瓜多

提出一系列修法包括免稅與補貼以吸引外資投資、提升正式僱用

古巴

俄國同意古巴可暫停償債

尼加拉瓜

奧蒂嘉支持俄國進軍烏東

以色列

發射飛彈轟炸敘利亞庫奈特拉省

土耳其

總統艾爾段表示俄國承認烏東兩區域獨立不可接受

埃及

以色列增加經約旦出口天然氣到埃及

卡達

表示幾乎不可能很快取代俄國對歐洲的天然氣供應

液化天然氣產能至2027年將自現在的年產7700萬噸增至1.26億噸

伊拉克

將轉移國家投資優先順序，從石油轉到天然氣

敘利亞

支持普丁承認烏東兩區域獨立

衣索比亞

總理阿比計畫開放外資金融機構競爭

蘇丹

2021田黃金出口超過17億美元，佔總出口4成

科威特

美國國務院通過軍售科威特10億美元

奈及利亞

外籍安全人員車輛觸地雷爆炸4死

布吉納法索

調查金礦市場爆炸案，爆炸造成63死40傷

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