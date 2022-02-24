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每日國際焦點

美國制裁興建北溪二號管線相關企業。歐盟制裁俄國國防部長、最高顧問、國會議員。美國稱80%俄國布置於烏克蘭周邊部隊已進入攻擊位置

日本強烈抗議外交官在北京遭拘留訊問

南韓試射長程地對空飛彈防禦系統

哥倫比亞民族解放陣線叛軍四出攻擊，炸橋造成8傷

日本

強烈抗議外交官在北京遭拘留訊問

南韓

試射長程地對空飛彈防禦系統

中國

世茂集團錯過部分信託付款，並尚未與中信信託就60億元人民幣的高收益債延期償還達成協議

印度

外長表示願意投資斯里蘭卡

澳洲

鐵礦上漲與中國大買，力拓全年獲利創新高，發股息168億美元

菲律賓

日本國際協力機構同意貸款22億美元資助馬尼拉地鐵

巴基斯坦

總理訪俄推動南北天然氣管線

喀拉蚩漁民結束抗爭。漁民要求政府阻止中國漁船入侵

東加

太空探索的Starlink提供偏遠尚未恢復網路連線的地區免費網路服務

歐盟

制裁俄國國防部長、最高顧問、國會議員

英國

提出5億美元保證貸款支持烏克蘭

法國

預定2022年設立電池法規

德國

布蘭登堡門打光打上烏克蘭國旗以示支持。法國巴黎則在市政廳打光

俄羅斯

美國稱80%俄國布置於烏克蘭周邊部隊已進入攻擊位置

義大利

3月31日解除防疫緊急狀態

瑞士

將捐贈1500萬劑疫苗

烏克蘭

開始動員18~60歲後備部隊

全國進入緊急狀態但尚未戒嚴

電腦遭刪除資料惡意軟體攻擊

黑海地區佔全球葵花油出口76%，烏克蘭危機造成市場搶購替代油品，植物油大漲

稱俄國疏散克里米亞化學廠

波蘭

與立陶宛表示烏克蘭應取得歐盟候選國身分

美國

制裁興建北溪二號管線相關企業

加拿大

收回為處理反防疫抗爭宣布的緊急權力

巴西

國營石油公司2021年獲利創新高

哥倫比亞

民族解放陣線叛軍四出攻擊，炸橋造成8傷

疫苗施打率70%以上地區將不強制戴口罩

古巴

2022年糖產預計創新低

海地

警方向抗爭民眾開火，1記者死

以色列

開放加薩走廊工作限制後，學習希伯來文課程需求暴增

土耳其

德國之聲、美國之音不配合土國強制要求，將遭禁播

阿拉伯聯合大公國

向中國採購12架L15獵鷹教練機

葉門

美國制裁支持胡塞叛軍的國際網絡

阿聯宣告與胡塞叛軍有關的1人5組織為恐怖份子

黎巴嫩

內政部長表示阻止3次自殺攻擊計畫

敘利亞

大馬士革遭以色列火箭攻擊3士兵死

尼日

提拉貝裡省民用交通車遭攻擊18死

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