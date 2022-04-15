COVID-19本土疫情升溫，今天新增1209例本土病例，創台灣發生疫情以來新高。指揮中心指揮官陳時中表示，目前新北市已經啟動居家照護，高雄今天申請居家照護，花蓮市也準備申請，盼各縣市儘早準備強化分流，以利在大規模疫情下，維持住醫療量能。

國內中央流行疫情指揮中心下午在疫情記者會中宣布，新增1,209例本土病例再創歷史新高、境外移入增75例。其中，本土個案分布19縣市，包括新北市328例、桃園市290例、花蓮縣146例、台北市140例、高雄市58例等。高風險地區除台北市、新北市、基隆市及桃園市外，另新增花蓮市及高雄市。

陳時中說，依目前疫情發展狀況，會有一波大規模感染，疫情持續發展，確診病例累計破100萬，也不是不可能。

陳時中及指揮中心發言人莊人祥14日出席新北市「COVID-19居家照護計畫」記者會，後傳出一名新北媒體記者PCR陽性確診，另一名媒體記者快篩陽性，曾與確診記者足跡重疊的陳時中也說明今天下午照舊出席下午疫情記者會的原因。

他說，自己和莊人祥距離該名確診記者尚遠，加上有戴口罩，因此2人採取自主健康監測，他並掏出快篩試劑，表示剛在記者會前一分鐘採檢，「只有一條線，請大家放心。」

桃園市長鄭文燦今天表示，龜山某科技大廠昨天採檢移工，有超過100人確診，是群聚感染，必須針對全廠所有員工進行PCR採檢，市政府已準備了加強型的防疫旅館，約有130個房間，主要是給輕症使用將由敏盛醫院負責提供醫護人員進駐。

指揮中心統計，截至目前國內3萬1,857例確診，其中有9,448例境外移入，2萬2355例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。