12歲以下兒童未接種疫苗的停課問題引發熱議。陳國昭醫師以同樣是病毒感染的腸病毒「一人感染全班停課，二人感染全校停課」對比為例。他認為針對同樣是病毒傳染的COVID-19及Omicron ，今日中央公告的停課標準為「全校三分之一的班級或10個班級以上有受感染者才全校停課」不免令多數家長非常擔心？

陳國昭並以「國際兒童公約」強調關心的是國家未來的主人翁的健康及生命不得受到威脅，惟將兒童送到學校如同將他們送進一個不明感染源內，如何面對受感染的後遺症，國外學者的研究，對12歲以下兒童施打疫苗，利遠大於弊。

他並提出幾個參考面項建議政府考量。

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近日疫情升溫，單日確診人數已破千，原本表現優異的政府防疫團隊是否也漸漸朝向與病毒共存的思考？這是一個世界性的病毒傳播，各國都極度的關注，追蹤很多指標數據，例如：確診死亡率、R0值、ct值、或是重症的百分比，甚至於疫苗間的比較及不良反應的數據，在在顯示COVID-19到Omicron 是不可忽視的傳染病。

疫情延燒至今，影響各國最大的莫過於經濟問題，然其起源仍是防疫方式的延伸？這也是我們政府一直沒有將防疫升到三級的原因？直到近日國內成年人施打滿三劑疫苗的覆蓋率提升至八成，它的功用主要是讓受感染後，中、重度病症的比率下降；然而18歲以下未成年人口中，僅高、國中生有施打二劑疫苗，12歲以下兒童卻未接種過疫苗，加上近日疫情失控，讓很多家長非常擔憂。在這裡，我們提出幾個面向必須考慮：第一、兒童仍是感染傳播鏈中的一環，第二、兒童接種疫苗的可行性及副作用，第三、兒童受感染後對呼吸系統及中樞神經系統留下的後遺症，第四、停止實體上課的標準，第五、停止實體上課後，在職家長如何應變。

首先，我們看到從COVID-19到Omicron ，疫苗從A-Z到莫得納，所有資料都是成人的數據解讀，12歲以下未接種疫苗的兒童呢？先拿同樣是病毒感染的腸病毒來說，當初對於腸病毒的停課標準極為嚴苛：一人感染全班停課，二人感染全校停課，我們關心的是國家未來的主人翁的健康及生命不得受到威脅（國際兒童公約第6條及第24條），對同樣是病毒傳染的COVID-19及Omicron ，今日中央公告的停課標準為：全校三分之一的班級或10個班級以上有受感染者才全校停課，不免令多數家長非常擔心，將兒童送到學校如同將他們送進一個不明感染源內，如何面對受感染的後遺症，國外學者的研究，對12歲以下兒童施打疫苗，利遠大於弊。

在此，一群家長團體呼籲政府：1）盡快讓12歲以下兒童接種適當的疫苗，2）同時對於疫苗產生不良反應負起應負的責任，3）在未接種滿二劑疫苗前，對於停課標準人仍應採嚴格的準則，4）對於停課後兒童的照顧，在職家長們該如何因應，也盡快提出解決的配套措施，這樣才能符合國際兒童公約的精神。