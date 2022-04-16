位處中山路與六福路交叉口處的「營盤生態環保公園」，是一處沿著高鐵軌道開闢的都市公園。營盤生態環保公園綠意盎然，春天更能在此欣賞櫻花盛開景致。圖／翁睿坤、周永受

春季4月，悠然探訪隱藏在蘆竹街區中少為人知的在地風景，仔細領略此地的自然、文化與人情味，優雅地享受所見所聞帶來的餘韻。

拾級而上，在綠意包圍的公園觀景平台，近距離感受高鐵飛馳的快意；在安靜街區內，一品用心嚴選、調配的可可與茶的底蘊，再前往公寓2樓，啜一杯溫暖咖啡，聆聽專注於咖啡美味的職人故事；走進工作室，潛心挑選絢麗紀念花藝品，為日常生活帶來靈感啟發；最後讓家常菜創新研發的刈包，為此趟旅行留下洋溢人情味的回憶。

動靜視覺享受 營盤生態環保公園

春暖花開的清新早晨，前往位於城市一隅的祕境，開啟一趟身心靈沉澱之旅。桃園自升格後，積極開闢新的主題式公園，也推動舊公園的更新改造，位處中山路與六福路交叉口處的「營盤生態環保公園」，是一處沿著高鐵軌道開闢的都市公園。運用畸零空間，打造成兼顧休閒遊憩與孩童玩樂的綠色廊帶，不只提供附近居民散步環境，登上公園的制高點，還能捕捉高鐵列車的飛馳身影。

春天萬物復甦，公園內草木透出新芽，迎來蓬勃生機。順著斜坡漫步往上，經過兒童遊樂設施區，再向木棧板構建的階梯步道續行，櫻花紅豔豔地滿開迎春，繽紛地點綴在滿遍綠茵裡，最後登上小山坡上的觀景平台，視野豁然開朗，城市天際線就在眼前，從遠方隧道延伸而出的一彎軌道，穿入街區高低樓房中，不慌不忙，待在平台木椅靜候片刻，當高鐵列車飛快地穿梭隧道，帶來視覺與聽覺呼嘯而過的颯爽風景，令人大感心曠神怡，讓人暫時忘卻城市的煩憂。



公園能近距離觀賞高鐵，吸引不少民眾前來捕捉列車駛出隧道的剎那。圖／翁睿坤、周永受

可可與茶香交織 木羽商號

在公園舒展身心後，來到座落靜謐街區的「木羽商號」，探訪茶和可可的故事。木羽商號由茶藝師林麗華與女兒許芸禎、女婿蘇佳慶3人共同經營，品牌起先以屏東老家的「可可」作為發展主軸，後來想讓更多年輕人發現茶之美好，便以身為茶藝師的專業，結合茶與可可兩項特色，讓來客能品嚐可可飲外，還能深入體驗自家嚴選的生態茶及茶藝課程。



自家研發的抹茶、炭焙茶口味生巧克力，搭佐熱茶享用相當適宜。圖／翁睿坤、周永受

木羽商號推出的一系列沖泡式「可可飲」，以四季命名，味道調和國外莊園可可，拼配出木質或花果等多層次的風味。店內的「產地選茶」，則延續過去經營有機商店的理念，以有機、友善、無毒的生態茶為主，選品除了台灣茶，也選入製作工藝優良、台灣少見的福鼎白茶，紅茶、綠茶、黃茶、青茶、白茶及黑茶等6大茶系一應俱全。另外，為了讓大眾更加瞭解茶文化，店家的茶藝課程從入門到進階，內容深度廣博，不僅從泡茶、品茶中學習茶知識，還安排從茶出發的歷史及世界文化導覽，更提供茶藝師、茶改場感官品評的證照輔導課程。來到此處，不妨沏一壺茶，在茶香繚繞中，淺啜心中的平靜。



在木羽商號簡約而詩意的空間，品一杯嚴選好茶，感受茶文化傳承千年之美。圖／翁睿坤、周永受

雅致咖啡基地 午後時光coffee烘焙

接續可可與茶的芬芳，騎上YouBike，往藏身於鬧區中的祕密基地「午後時光coffee烘焙」前進，讓午後沉浸在咖啡的厚實香氣中。熱愛咖啡的店主吳昌平，於自家2樓打造實現夢想的烘焙咖啡館，參考日本古民家咖啡店風格，於陽台點綴植栽翠意，店內環境則使用落地窗採光，再以沉穩的木材構築吧台，沙發與長桌營造舒適的空間，柔和玻璃吊燈微微照出自在的懷舊氛圍。



午後時光coffee烘焙咖啡色調的環境，讓人能慢慢品嚐咖啡、沉澱心靈。圖／翁睿坤、周永受

在午後時光coffee烘焙，點上一杯單品即可無限續杯，恣意領略不同溫度的口感。自家烘焙出的各種莊園單品豆，透過溫度控管沖泡而出，每杯皆是店主的得意之作，從淺焙到深焙、水洗到日曬，或是非洲到中南美洲的產地等，杯杯各有不同風味。其中，以葡萄乾蜜處理的「哥斯大黎加音樂家系列－莫札特」單品，用直火烘豆機烘焙出奔放花香和柔和果酸尤為推薦，再佐以店內自製、擁有彷彿生巧克力般醇厚溼潤口感的「布朗尼」，或是調和斯里蘭卡、越南兩種肉桂粉並灑上南杏仁的「肉桂卷」，都能療癒身心靈的疲憊。一邊聆聽店主熱情分享品飲咖啡的知識，一邊盡情享用量身客製的烘焙咖啡，遇見自己心中屬意的滋味。



店內提供巧克力般醇厚的特調拿鐵，也有店主悉心手沖的莊園單品豆。圖／翁睿坤、周永受

不凋花綺麗之美 Koala’s尤加利

從可可、茶和咖啡獲得嗅覺與味覺的滿足後，接著由色彩帶來視覺上的饗宴。尚未踏入乾燥花與不凋花的手工作坊「Koala's尤加利」，就能從落地玻璃門外，望見店主巧手製作花藝的情景。店主方榛以開放式工作室為概念，各類花材與裝飾滿滿地鋪排在工作桌四周，天花板垂掛象徵花田的乾燥花，繁花的繽紛色彩與造型，變幻出豐富多采的意象。



Koala's尤加利滿室多彩的花草，選擇的過程讓人雀躍不已。圖／翁睿坤、周永受

「這是手作、工藝與花的結合，可以盡情發揮創意。」老家經營花店的方榛，認為保留花最美麗的盛況，並製作成見證生命重要時刻的紀念品相當有意義，便投入製作乾燥花與不凋花的領域。在店內群花圍繞中，恍若置身花田中般快樂平靜，除了細細品味各個作品的美好，還能挑選自己想要的花卉、裝飾品或玩偶，與店主討論、製作出符合心目中顏色與造型的作品，用不凋花的美麗與永恆，為自己留下專屬的紀念品。



除了訂製花藝品，Koala's尤加利也提供預約制體驗課程，可用雙手探索各種美麗的花卉組合。圖／翁睿坤、周永受

家傳滋味飄香 刈起吃包

旅行最後一站，越過南崁溪往市區邁進，在巷弄中的攤車「刈起吃包」，挖掘傳統與創新共構的美味。店主小飛與巧宇夫妻檔，以母親拿手好菜「爌肉」發想，懷抱著與大家分享刈包這道傳統好味道的想法，便在住家後院設置店鋪，將家中美味往外延伸。對市集情有獨鍾的巧宇，更親手打造文青風格木攤車，運用生氣盎然的植栽妝點，成為一間小巧別致的刈包店。



刈起吃包攤車風格的擺設，充滿市集的親切人情味。圖／翁睿坤、周永受

刈包口味「經典媽媽味爌肉」，選用台灣黑豬溫體五花肉，汆燙去腥後油炸，再以獨門配方滷汁熬煮4至5小時，完成的爌肉肥瘦均勻，鹹甜入味，包入手工製作的厚實刈包皮，再鋪上香氣十足的花生粉、酸菜及新鮮香菜，嚐來令人大感滿足。店內人氣的「筍絲滷肉」刈包，同樣來自小飛母親的拿手料理「滷筍絲」，可以吃到鮮脆滷筍與滷肉的絕妙搭配。店內也推出「泰式嘎拋豬」創意口味，以番茄為基底的泰式酸辣醬汁混合絞肉，再以九層塔炒香，味道十分帶勁。在帆布內的座位區坐下，點上一杯「古早味紅茶」，搭配清爽不膩、純樸中帶著些許清新的刈包，慢慢沉澱整天的所見所聞。



店主推薦在多種口味的刈包內加上一顆半熟煎蛋，讓口感更加豐富。圖／翁睿坤、周永受

※本文轉載自 《桃園誌》No：88