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每日國際焦點

俄羅斯進軍烏克蘭，烏克蘭宣布斷交。俄軍海陸空攻擊，烏克蘭全國各地遭飛彈洗禮。北約表示無計畫派兵到烏克蘭。俄軍攻佔車諾比核電廠。烏克蘭難民開始抵達周邊波蘭、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞

緬甸軍政府在克耶邦發動猛烈攻勢

油價漲破每桶100美元，沙美石油公司股價創新高

Omicron BA.2感染力較強但重症率並未較高

日本

與澳洲準備好釋出戰略儲油，以因應俄烏戰爭可能造成供應問題

南韓

防彈少年團再度拿下2021年年度全球唱片藝人獎

中國

特斯拉計畫新建上海廠倍增中國產能

澳洲

2021年第四季資本支出增1.1%

紐西蘭

紐西蘭航空預期財年虧損達8億紐幣

菲律賓

將16個團體列為共產黨恐怖份子附隨

馬來西亞

英飛凌將投資20億歐元建新廠預期每年增加20億歐元碳化矽、氮化鎵營收

新加坡

聯電投資50億美元建新廠，預定2024年投產，瞄準5G與汽車業需求

泰國

1月本國市場汽車銷售年增25.81%

緬甸

軍政府在克耶邦發動猛烈攻勢

哈薩克

因應俄烏開戰後貨幣大跌，央行升息，自10.25%升至13.5%

尼泊爾

警方持續與毛派反美民眾衝突

歐盟

增派500後備維和部隊到波士尼亞

英國

首相強生宣布史上最大對俄制裁方案

法國

因持有者未施打第三劑追加疫苗，取消400萬疫苗護照

德國

經濟部長表示不會提供武器給烏克蘭

俄羅斯

進軍烏克蘭後，烏克蘭宣布斷交

西班牙

俄烏戰爭下擔憂能源供應，與葡萄牙呼籲歐洲能源協調

瑞士

表示將避免瑞士成為俄國迴避歐盟制裁的中轉地，但不會凍結俄國資金

烏克蘭

俄軍海陸空攻擊，全國各地遭飛彈洗禮

北約表示無計畫派兵到烏克蘭

俄烏戰爭打亂兩國黑海穀物出口

俄軍攻佔車諾比核電廠

波蘭

烏克蘭難民開始抵達周邊波蘭、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞

立陶宛

宣布緊急狀態

愛沙尼亞

呼籲歐盟減低對俄羅斯液化天然氣的依賴

美國

共和黨參眾議員抨擊拜登無力阻止普丁

加拿大

總理杜魯道進一步制裁俄國，宣布取消所有出口許可

墨西哥

2月上半月核心物價通膨創20年新高

巴西

佩德羅城死者增至186

阿根廷

野火造成野生動物大量傷亡

祕魯

超越智利成為新鮮葡萄最大出口國

以色列

計畫出售所持有的100%哈法港股全，以增加港口競爭

土耳其

俄烏戰爭使里拉跌超過5%

沙烏地阿拉伯

油價漲破每桶100美元，沙美石油公司股價創新高

伊朗

總統Ebrahim Raisi向普丁表示北約擴張是嚴重威脅

敘利亞

俄烏戰爭使全球原物料大漲，因而被迫緊縮政府資金用於優先部門

南非

Omicron BA.2感染力較強但重症率並未較高

那密比亞

道達爾能源發現大量輕油蘊藏

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