工業局結合2022智慧城市展，打造「智慧城鄉館」展示城市治理創新應用，並於臺北及高雄各舉辦一場智慧城鄉趨勢論壇活動，邀集中央、地方、產業深入對談，分享城市數位治理與產業服務轉型之經驗，力圖開創讓民眾有感的智慧服務，擘劃智慧城鄉永續發展之願景。

工業局林俊秀組長於臺北場論壇表示，「智慧城鄉計畫」第一期已累積230例媒合成效，第二期從2021年開始持續在國內各縣市驗證「智慧城鄉」多項解決方案，攜手各家業者組建國家隊，將歷年驗證成熟的「智慧城鄉解決方案」輸出到海外，期許產官學硏的創新能量可以整合並進。

臺北市副市長黃珊珊指出，2021 IMD全球智慧城市指數（SCI）顯示，臺北市排名全球第四、亞洲第二，臺北市推動智慧城市的策略是：先打造最大的試驗場，再轉為全球化，持續以機制創新帶動公部門文化改變。

臺灣70%食物來自農業大縣雲林，從農林漁牧推動數位轉型，已改善高齡化、少子化所致的人力困境，副縣長謝淑亞表示，雲林近年推動 AI 農業吸引更多智慧農民投入，推動漁業科技創生，可避免天候造成漁獲損失，皆大幅提升產值，未來更著重以永續發展為目標，讓在地人願意留在雲林深耕。

地處偏遠的離島連江縣，許多廠商擔心投注經費後，顯現不出經濟規模，陳麗玲處長表示，未來想要運用數位科技改善城鄉差距，讓國人、國際友人共同享有數位平權，打造城鄉共好的數位科技平台。此外，連江縣近期推動十年計畫的國際藝術島，希望透過科技串連旅遊、交通、健康醫療。

臺中市則針對特定族群解決特定問題，資訊中心主任黃惠敏表示，智慧城鄉計畫需要公益性、永續性等，但永續經營必須由政府擔任公益角色，讓廠商保有合理的利潤。而在場域驗證推動，媒合局處、大專院校、專業場域如醫療機構等，跨領域整合資源，共創科技應用成果。

桃園市資科局李慶憲科長指出，實用、有感、可複製的科技應用，是公部門共同的努力目標，尤其相關計畫經由場域實證之後，可複製到國內相關縣市、進而輸出國外。面對疫情、極端氣候變化，各國朝向環境永續發展，以建構宜居城市目標

臺灣長期以「數位國家、智慧島嶼」為發展目標，工業局積極於各縣市導入數位化創新應用，加速地方產業轉型。對內強化城市治理，打造永續城鄉，對外則引領業者邁向國際，將更多創新解決方案輸出到海外市場。



(圖說：2022 智慧城鄉論壇邀請各縣市首長級代表，分享智慧治理與數位轉型經驗。)

