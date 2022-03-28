由陳永興醫師所主持的【聽醫生講看覓】節目3月27日採訪蘇振明教授。蘇教授2014年從任教長達四十年的台北市立大學視覺藝術系退休，但仍持續推動藝術教育，並將教學領域拓展到銀髮族，籌畫帶領年長者進入藝術的領域，用繪畫、雕塑等創作方式描繪出自己的生命。陳永興醫師表示，在精神科的職能治療中，繪畫等藝術治療也是一項很重要的復健方式，有許多人透過繪畫等藝術創作得到療癒。

蘇振明表示，過去在文化史中大部分都強調金字塔的頂端所呈現的成就，如西方的哲學、藝術，而社會中有三分之二以上的勞動者、農民、漁民......等庶民的生命史，也應該成為重要的文化資產，特別是現今的民主時代中，每一個人都是國家的主人，每個人的生命歷程都很寶貴，不再像過去的帝王、極權時代，庶民的生命總是被看輕、忽視。蘇振明也是在大學校園中首先推動台灣美術史的先驅，除了介紹台灣重要的畫家、藝術家，如陳澄波、廖繼春、郭柏川......等畫家，也發覺到台灣在其他勞動階層中，如礦工、漁夫等也用他們特有非學院派的方式呈現自己的生命，如洪通、林淵、吳李玉哥......等素人藝術家。

蘇振明採訪了近百位台灣樸素藝術家，而實際以影片詳實介紹的樸素藝術家約有三十位。訪談中蘇振明也分享如何鼓勵自己得母親於癌症病後，從七十八歲才開始以畫圖、刺繡和捏泥偶來紀錄平時的農村生活，並以圖畫來述說自己的生命故事，將病痛拋在腦後。

門諾基金會台南悠活園區特別邀請蘇振明教授推出「 遇見樸素藝術 來去養生村住一晚 」藝術研習課程，時間是4月9〜10日。蘇振明說，透過繪畫可以顯現出個人的性格、心理狀況、健康......等等，在一天半特別設計的活動中，學員可以發掘自己的創作天分，開拓繪畫等藝術的興趣，不但可以增添個人的生活樂趣，還能與家人共享生命圖象傳記，歡迎踴躍報名。



門諾基金會台南銀髮悠活園區。圖／愚庵

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下集將於4月3日（日）上午11點將於 微微笑廣播電台 播出蘇振明教授下集訪問，歡迎準時收聽。

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