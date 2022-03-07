烏克蘭總統澤倫斯基在烏克蘭和世界各地媒體面前，說他和他的家人都留在首都基輔，要和全體烏克蘭人民站在一起，感動了全世界。圖／擷自澤倫斯基IG

最近大家都在討論一件事：我們要選出一個怎樣的國家領導者？會討論這樣的議題，是因為看見烏克蘭總統澤倫斯基出現在烏克蘭和世界各地媒體面前，說他和他的家人都留在首都基輔，不但沒有離開，且是要和全體烏克蘭人民站在一起，這段談話的影像傳出來，讓烏克蘭全國人民人感動到熱血沸騰，也感動世界各國人民和政府。雖然聽說有美國提出要送他到安全地方，也會派特勤人員保護他，但他都不為所動。而更令人深受感動的，就是烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）在2月26日接受英國媒體記者訪問時，就是穿著軍裝，手拿著AK-47突擊步槍現身在基輔街頭，誓言與前線烏克蘭士兵保衛家園；他原本是現任總統澤倫斯基的反對黨，在競選連任失敗後離開烏克蘭。但當俄軍逼近首都基輔時，他毅然返鄉投入保鄉衛國的行列。不但這樣，烏克蘭政府和國會所有議員，不管是哪黨派的人，都沒有人離開烏克蘭，而是和士兵一樣堅持固守著家園。

這使我想1940年，這是英國看見德國侵入波蘭後的隔年，宣佈與德國交戰，德國希特勒決定全力摧毀英國，每天派出大批飛機連番不停地轟炸倫敦，當時倫敦幾乎就快要撐不住之際，首相邱吉爾親自去皇宮晉見當時英王喬治六世（George VI），建議他帶著家人遷往郊區安全地方避難，但被喬治六世婉拒，他表示要和倫敦居民同在一起。然後邱吉爾想說，至少王后應該帶著孩子到安全地區去避難。但王后卻說：「我的丈夫在哪裡，我就在那裡；我在那裡，我的孩子也跟我在一起。」也因此讓全英國人對王室更是深愛有加。

我想起1975年4月13日那天晚上，越南總統阮文紹攜家帶眷搭乘專機逃到咱松山機場降落，飛機上裝載的是黃金和美金，這些都是他在任內貪腐奪取的財富，住在圓山飯店，更扯的是國民黨政府還想給予政治庇護。隔天清晨，他的侍衛紛紛跑去松山機場買機票逃去香港，而隨後，阮文紹才又請求美國政府設法跟英國政府聯絡，他包了一架專機飛往英國隱居。注意，當他逃離越南來台灣時，越南還沒有完全淪陷，北越軍隊確實是逼近首府，但卻直到4月30日才攻下首都西貢。

再看看最近的例子，阿富汗淪陷之前的總統甘尼（Ashraf Ghani），在2021年8月13日塔利班武裝軍隊攻入首都喀布爾之前，他也是攜家帶眷搭上準備好的飛機和一億六千萬美金，可想而知這些錢也是貪腐得來的，他逃往阿拉伯聯合大公國（UAE）去，而阿富汗人民卻因此而受難。

一個國家遇到敵人逼近、圍困時，會讓人民願意用生命來保鄉衛民，就是看領導者是否願意與他所治理的人民同生死。

西元1588年，西班牙國王腓力二世為一舉粉碎英國海上的勢力，特地組成了一支130艘戰艦和7000名水兵、3萬名步兵，有火炮2760門的龐大的艦隊去攻打英國。當時英國老臣首相一再勸英國女王伊莉莎白為全國人民安危找想，請女王下嫁給西班牙國王的王子，作為解除被西班牙軍隊攻打、國家被統治的危機，但被女王嚴詞拒絕，並且將這位老臣解職，他重新任命一位勇敢果斷的年輕首相積極策劃抵抗西班牙無敵艦隊的進攻。就在西班牙這支被稱為「海上無敵艦隊」接近英國普利茅斯港時，女王非常清楚，即使西班牙無敵艦隊就算可以打垮英國海軍艦隊（而那時的戰報也已傳到宮廷，女王知道英國海軍已經有好幾艘戰艦被西班牙艦隊擊垮沉沒海底），他們的陸軍也須要上岸來打敗陸軍才能統治英國。因此，伊莉莎白女王特地穿著整套盔甲軍裝，腰佩帶著劍，騎著馬跑去守衛在岸邊的全體陸軍官兵說：「我要與大家共生死守衛我們國家，誓死也不讓任何來侵犯我們國家的敵人上岸來，要把他們葬在海底！」所有官兵聽女王這樣說，幾乎都是眼淚直流，全體官兵都發誓一定要拼到死，也不讓西班牙的士兵上岸。那一仗，英國海軍將領使出了聰明戰術，擊垮了來侵犯的西班牙無敵艦隊，自此之後，英國成為全世界最強悍的海上艦隊和強國。

我們要選出怎樣的總統？是有綠卡的？孩子都有外國護照的？在國外囤積資產的？只會透過各種法律漏洞進行各式各樣貪婪積存財富的民意代表、地方首長？或是我們要選出願意和我們普羅大眾為保護國家土地、人民，而願意全心全力付出生命代價的？這是我們須要好好思考的大事。千萬不要小看只是一張選票，這是會牽涉到我們每個人和國家存亡的生命大事啊！