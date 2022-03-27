「OVERTHERE 在那裡」餐酒館用豐盛的澎湃感待客，可以共享美食，還能留下相聚回憶。圖／李智為

置身於浪漫唯美的玻璃屋，彷彿沉浸在童話場景般的祕境，讓人進到忘卻日常的美好時空，一邊欣賞玻璃映照出的風景，一邊細細品嚐餐食，讓美味與美景交織成令人難忘的體驗。

佔地寬敞的「OVERTHERE 在那裡」餐酒館，以水岸玻璃屋迎賓，選用新鮮食材揉和多國料理，提供餐食、飲品、甜點等多重選擇，打造遠離喧囂的環境空間。坐擁山林美景的「貓禾咖啡」為寵物友善餐廳，以溫暖的家常料理取勝，和風定食及舒芙蕾均為現點現製，加上可愛店貓坐鎮，讓人在日夜不同景色中，享受療癒片刻。

OVERTHERE 在那裡

遠離喧囂 靜享愜意時光

想在熱鬧的都會中心尋找一隅清靜天地，不妨造訪「OVERTHERE 在那裡」餐酒館。白色系玻璃屋佇立在一方水池和綠草如茵的庭院中央，水瀑自玻璃帷幕潺潺而下，水緩緩流動的悅耳聲與視覺感，營造出悠閒氛圍。餐酒館風格簡約，空間寬敞明亮，搭配柔和色調，坐在舒適的沙發上，令人拋開繁雜思緒，重拾久違的平和。

「我們想在都市中提供一個遠離塵囂的餐酒館，打造安靜低調的空間，讓平時忙於工作的人與三五好友相約『在這裡』，共享美食、喝杯小酒。」OVERTHERE經理兼創辦人之一的Chris表示，這是他與一群好友共同開設的餐酒館，從空間規劃出發，呼應「遠離塵囂」的概念，讓造訪這裡的人忘卻煩憂，享受當下的愜意。



水瀑與水池製造視覺療癒，也藉由水循環再利用，達到綠能環保。圖／李智為

講究食材 品嚐多國佳餚

OVERTHERE秉持著讓客人吃到新鮮食材的信念，嚴格要求食材新鮮度，餐廳只準備兩天的食材庫存量，並特選不經加工的安格斯牛原肉、溫室採收翌日到店的蔬菜等食材，使用進口的義大利冷壓橄欖油，不過多調味料理以呈現原味。



品質極佳的安格斯牛肉簡單調味，讓人吃到食材原味。圖／李智為

招牌料理「OVERTHER戰斧牛排」選用25盎司的安格斯牛肩頸肉，刷上橄欖油在煎台微炙，鎖住鮮甜肉汁，再送進蒸烤爐，出爐後涮上用香料製成的巴黎卡菲醬，一旁附上巴薩米克醋、黑胡椒粉及紅酒醬汁，讓人品嚐牛肉的香氣及口感。高人氣的「法式松露黃金炒飯」先將挪威鮭魚過油，炸出外酥內嫩的口感，再加入吸飽雞高湯與蒜香精神的米飯拌炒，炒飯粒粒分明，鮭魚香氣滿盈，更以鮭魚卵、松露醬點綴，形成一道海味佳作。



法式松露黃金炒飯透過松露、XO醬，巧妙帶出鮭魚的油脂與香氣。圖／李智為

美味混搭 製造味蕾驚喜

OVERTHERE結合多國料理方式，讓菜單上的料理呈現多采多姿的面貌，餐盤不僅匯集各種風味，更展現澎湃的西式美學擺盤，像是沙拉品項，使用天然食材搭配新鮮香料，別出新裁地製作6種不同的沙拉醬詮釋層次。

除了義、法等多國料理，「新加坡叻沙海鮮麵」是店家特別推薦的餐點，將柴魚、叻沙葉、咖哩葉、椰奶、蝦殼等食材共同熬煮出鮮甜渾厚的湯底，再放入青蝦仁、帆立貝、淡菜、炸鵪鶉蛋等食材直至入味後，佐以彈牙又有嚼勁的手工刀削麵，略微酸辣的湯汁相當開胃。

享用完主餐後，再來一道「莎莎巧克力」或「沙布雷起司」甜點解膩，搭配清爽的「特調水果茶」或吸睛的「戀愛玫瑰氣泡飲」，讓人在戶外藍天、白雲與流水的襯托下，吃頓飯放鬆身心。

貓禾咖啡

俯瞰龍潭 隱匿山中的美味

座落於龍潭乳姑山的寵物友善咖啡館「貓禾咖啡」，視野開闊讓人坐擁城市景色，遠離喧囂讓人感到心曠神怡。貓禾咖啡店主徐先生巧思規劃平層的玻璃屋，以黑白色系搭配木質裝潢，築造了一座通透明亮又溫暖平靜的舒適空間。



寵物友善咖啡館「貓禾咖啡」以落地玻璃窗打造通透明亮的空間，眺望遠方景色，還有貓咪陪伴。圖／李智為

貓禾是間有店貓坐鎮的咖啡館，愛貓的徐先生收留了兩灰一橘的流浪貓，讓貓咪在店內招呼來客，療癒人們在快速生活步調裡緊張而疲憊的心。店內料理皆是自家製作，目前的季節菜單以日式咖哩定食和小火鍋為主，「我就想讓到訪的客人感到驚訝，一間咖啡館怎麼會賣咖哩和定食！」徐先生笑說，他希望與客人分享自己喜愛的料理。

和風定食 天然的手作家常

貓禾咖啡的日式咖哩是相當受到歡迎的餐點，製作過程更是用心費時。炒上洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔等蔬菜，添加甜味咖哩粉、辣味咖哩塊，再倒入豬骨、雞骨的高湯慢燉成咖哩醬，調和甜、辣風味的咖哩醬汁帶有層次，咖哩拌飯的滋味，讓饕客越吃越涮嘴。



咖哩醬汁花費兩小時熬煮，精心搭佐相宜主食。圖／李智為

咖哩以定食的方式提供，可依個人喜好選擇主食，每份皆附有紫蘇梅蕃茄、馬鈴薯蛋沙拉、豆腐菠菜佐胡麻醬、白飯及味噌湯。「脆烤麻辣松阪豬」是人氣口味，以自家調製的麻辣醬汁醃漬松阪豬，烤皮脆肉嫩的口感，濃郁風味與溫和咖哩達到巧妙平衡又豐富層次；「酥炸天婦羅炸蝦」將白蝦、茄子、甜椒裹上麵衣，一口咬下的外酥內軟，沾附咖哩醬汁更突顯食材鮮美。

若是想嘗試其他料理，還有每日限量的特製定食可以選擇。「時蔬醬燒牛肉」選以口感柔嫩的牛五花，搭配日式醬油、洋蔥、蔬菜炒出濃郁香氣，令人胃口大開；「脆皮椒鹽檸汁鯖魚」使用米酒去腥的新鮮鯖魚，抹上鮮榨檸檬汁後，烤至外皮金黃且口感微脆，附上椒鹽粉享用，盡是讓人驚豔的家常美味。



貓禾咖啡將咖啡館結合和風定食，帶來料理趣味。圖／李智為

招牌舒芙蕾 入口即化的甜蜜

除了餐食，甜點是店家口碑相傳的美味。「舒芙蕾」系列選用麥香豐盈的日本熊本麵粉、清甜不膩的上白糖，混合土雞蛋的蛋黃製成麵糊。客人點單後，現場打發蛋白霜，再與麵糊融合攪拌，接著慢煎至半熟，製作時間約需20至30分鐘，耐心等待蓬鬆柔軟的舒芙蕾美味上桌。

季節限定的「草莓舒芙蕾」先以新鮮草莓、上白糖製成草莓醬，再拌入鮮奶油成為色澤粉紅、口感滑順的草莓奶醬，淋在熱呼呼剛起鍋的舒芙蕾上頭，綴以乾燥玫瑰花瓣裝飾。此時，佐一杯特選配方豆的「貓禾拿鐵」，咖啡豆的花香、焦糖、可可風味融入滑順奶泡；或是來一壺鮮果自製的「玫瑰花語水果茶」，在享用美味之餘，邊欣賞乳姑山美景，邊感受貓咪的療癒。



舒芙蕾從外層蓬鬆到內裡柔軟入喉，更以盤飾加乘質感。圖／李智為

※本文轉載自 《桃園誌》No：81