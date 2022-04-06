NFT市場爆發，讓不少人趨之若鶩，形成一股全球性的投資潮流。圖/取自Shutterstock

元宇宙議題發酵， NFT更成為全球討論焦點，未來成長潛力不容小覷，資料顯示，NFT在2020年的營收為5,500萬美元，但在2022年第一季的交易量，就達到260億美元。

NFT市場爆發，讓不少人趨之若鶩，形成一股全球性的投資潮流。除了在台灣擁有超過30年歷史的師園鹹酥雞發行全球首個鹹酥雞NFT之外，藝人周杰倫（周董）旗下潮牌PHANTACi與Ezek平台聯名限量發行1萬個NFT小熊，開賣後秒殺，推估進帳約1,000萬美元，為全球排名第三高的NFT交易紀錄。

NFT是什麼 加密藝術投資正熱

每個NFT都有獨特性、不可替代性和稀有性，也因為區塊鏈技術而具備防偽特質，特別適合藝術品、遊戲、身分認證等應用。從本質來看，NFT是以區塊鏈技術為基礎的數位資產，買家成交後可以獲得經過數位加密的認證，任何人都可以透過區塊鏈追溯交易紀錄及確認商品價值，大幅拓展了自由交易市場規模。

最早在2021年4月29日推出的「無聊猿（No.5 Bored Ape Yacht Club）」，是當今NFT市場價值最高的項目之一，甚至超越歷史悠久的CryptoPunk。同樣是透過演算法，隨機生成一萬張的圖片，包括美國著名主持 Jimmy Fallon、富商 Mark Cuban、Timbaland和台灣藝人柯震東、陳柏霖等名人都曾公開表示自己買進或曾持有，造成「名人效應」追捧外，團隊也不時加入新的附加功能及話題，因此熱度不減。

另外，曾於YouTube平台爆紅的「查理咬我（Charlie bit my finger）」影片，於2021年5月間，以近76.1萬美元（約新台幣2,126萬元）拍賣售出；而NBA推出NBA Top Shot，則可以喊價到20至25萬美元；Twitter創辦人2006年3月22日發布全世界的第一則Twitter貼文以NFT形式出售，最終以天價291萬美元（約新台幣8,230萬）成交。

台灣文創產業同樣看好NFT商機，霹靂布袋戲母公司霹靂國際多媒體去年10月30日攜手亞洲大型NFT流通平台Jcard，發行「魔吞十二宮」NFT，吸引鐵粉瘋搶，網站瞬間被流量灌爆，開賣不到半小時就完售。

而宏達電日前宣布與明華園戲劇總團合作，首波將協同未來數位在NFT平台VIVE BYTES推出「明華園總團海賊之王NFT 全球限量珍藏版卡包」，將於4月10日正式上市，讓歌仔戲藝術化作NFT。海賊之王NFT卡包將在Polygon區塊鏈上發行。

紅心辣椒旗下轉投資事業股往金來，也將於4月11日推出100款NFT加密藝品，另外也針對遊戲推出限量NFT產品，讓玩家可以收藏與交易。

不過，投資獲利高，自然就會引來他人覬覦。周杰倫在4月1日愚人節時透露，原本請朋友幫他買到黃立成的最新NFT，結果1月黃立成送他的「無聊猿」反而被釣魚網站偷了，從周董的地址轉出後，在交易平台上迅速被多次轉手，以133以太幣（約港幣365百萬元）、155以太幣（約港幣387萬元）交易。

NFT投資糾紛型態多樣 主管機關歸屬難定

NFT主管機關歸屬，日前在立法院也引發討論。金管會主委黃天牧表示，有些科技新產物，監理機關步調太早反而會限制發展，國際目前也還沒有NFT監理共識；而財政部長蘇建榮則認為，NFT基本上屬於商品、勞務的部分，可以課稅，商品交易就按照營業稅。

行政院長蘇貞昌允諾，要請相關部會盤點，一個月內確定主管機關歸屬。以韓國為例，韓國主管機關雖一開始保持開放態度，因此造就NFT及藝術市場愈來愈多的作品創造，但之後也不得不在去年11月底政策大轉彎表示，考慮對加密資產徵稅。

台灣金融科技協會理事長蔡玉玲指出，NFT近年來發展快速，雖然已有歐盟、美國等國訂立「加密資產」或「加密貨幣」相關的監管法規、草案、廣告指南等，但目前各國尙未針對NFT特別制定規範。瑞士、日本學者認為，加密資產僅為無形數據、缺乏有形性，非民法意義之「物」，故非所有權客體。

蔡玉玲也指出，NFT已發生不少糾紛，如投資騙局、洗錢、駭客偷竊他人持有的NFT或利用側錄程式得知錢包密碼，而轉移錢包內資產等等，但因實體及虛擬本質不同，修法反而繁雜，以專法新建體系或許更能解決跨境管轄權問題。