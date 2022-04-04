當病人遇到自己被延誤診斷時，直覺的反應就是：這一定是醫師的錯！但實情往往比你更加複雜，有時是臨床表現不典型，有時是罕見疾病，有時候可能是有隱微的線索被忽略了，這是一條醫術精湛醫師養成的必經之路。示意圖／Pexels免費下載，RODNAE攝

當病人遇到自己被延誤診斷時，直覺的反應就是：這一定是醫師的錯！但真的是這樣嗎？實情往往比你想的還要複雜，有時是臨床表現不典型，有時是遇見罕見疾病，有時候可能是有隱微的線索被忽略了。醫師的每一個決定都會影響病人的一輩子，因此當醫師遇到這種延遲診斷的失誤時，心裡也一定不好受的。

但除了心裡難過外，在醫師的養成教育中，也會鼓勵醫師們當遇到這樣的不幸事件，要自我省思，如果再重來一遍，怎麼做才能提早診斷。這是一條醫術精湛醫師養成的必經之路，「反省中求精進」是這個過程中的不二法則。最近就有位年輕醫師遇到這樣的困擾來找我討論。

某個星期五下午，接近下班時分，一位科內的年輕主治醫師在病房的走廊上遇到我，問道：「學長現在有沒有空？想跟你討論一個很棘手的臨床個案。」

我說：「有啊，你遇到什麼疑難雜症呢？」於是我們隨意找了一間醫師研究室，開始了我們的臨床討論。

他說：「這是一位二十幾歲女性，主訴為腹瀉三天，去南部某家醫院急診求診，因為沒有任何脫水的症狀，急診醫師開止瀉藥給她，並約三天後的消化科門診，就讓她離院。三天後，這位病人回到中部，就來我的門診求診，因腹瀉依舊沒改善，懷疑可能是感染性腸炎，於是就安排她住院，接受抗生素治療。但住院至今已經一個禮拜，即便沒有吃任何食物，還是一樣腹瀉，不知道學長有沒有什麼看法？」

聽完他的描述，很自然地會想到要考慮僞膜性腸炎或發炎性腸炎，因此我建議學弟可以考慮幫病人安排大腸鏡，再來進一步做診斷。學弟聽完建議立刻就動手幫病人開立大腸鏡的申請單，並著手清腸的步驟。

經過兩天的腸道準備後，這位病人就在星期一接受了大腸鏡檢查。這天執行這個檢查的醫師在乙狀結腸的部分碰上了困難，不管換姿勢或是用腹部按壓，都無法順利讓內視鏡通過這段大腸，執行的醫師注意到乙狀結腸有從外面壓進來的痕跡，疑似骨盆腔有腫瘤，或是有膿瘍，遂在大腸鏡報告中提到這個發現，並電話通知主治醫師，學弟接到通知，馬上安排腹部與骨盆的電腦斷層來確認。

很快地在次日她就接受了腹部電腦斷層檢查，果然在右側的骨盆腔看到一個腫塊，可能是卵巢的腫瘤，也有可能是大腸的腫瘤。看到這樣的影像結果，這位年輕主治醫師馬上會診婦產科，希望能夠儘快幫病人安排開刀治療。

婦科醫師看完會診後，隨即安排隔天手術。術前討論時，每個看了電腦斷層的醫師都認為可能是骨盆腔的腫瘤，連放射診斷科醫師的報告也是說極有可能是婦科的腫瘤。但開刀進去後，才發現那個腫塊源自於盲腸，非常有可能是闌尾炎產生膿瘍導致的。大腸直腸外科醫師在術中接手後續的處理，成功地切除闌尾與衍生的膿瘍。

當外科醫師跟家屬解釋這個結果後，家屬無法諒解這個延誤診斷，因此就去投訴這位主治醫師，質疑這位醫師的臨床能力非常不行，導致病人延誤診斷。醫院接到這個投訴後，管理階層很重視，隨即對這個案進行了解，並且開了內部檢討會議，會議上，這位年輕主治醫師受到外科專家的責難。

檢討會後，我們又在內科部辦公室遇到，這位認真的年輕主治醫師很沮喪，問我說：「回想我們整個處理過程都非常及時，其實並沒有任何延誤，整個團隊都非常努力地在幫病人找出問題並積極處理。學長，如果再重來一次，你覺得要如何能提早診斷？」

看到學弟如此的沮喪，我也跟他分享之前延誤診斷的一個經驗。

「回答你的問題前，我先跟你分享一個類似經驗，有位六十幾歲的男性，因體重減輕與上腹痛來看診，抽血、腹部超音波、胃鏡、大腸鏡、腹部電腦斷層都做過了，都沒有任何確切診斷，只能先給予症狀處理的藥物，再繼續追蹤。半年後，因為症狀持續，且體重持續減輕，於是再做了一次腹部核磁共振，才發現有胰臟腫瘤，後來確認為末期胰臟癌，由腫瘤科接手後續治療。當這個病人確診後，再回去看之前的電腦斷層影像，我才發現有個小小的黑點，疑似是早期的病灶，當時被誤認為是胰臟周邊的脂肪組織，放射科醫師沒有注意，我自己也沒有看到，就這樣錯過了早期診斷的機會。發生了這樣的事情，我對這位病人很是愧疚，自己也一直反省要如何避免這樣的事情再次發生。

我的心得是當病人的臨床表現與蒐集到的客觀資料不吻合時，就要小心其中必有臨床陷阱，要小心地重新審視所有的臨床線索，看看是否能夠得到其他的臨床假設，如果回頭再看你所照顧的這個病人，唯一的線索大概就是白血球的數值偏高，在一般腸胃炎的病人比較少看到……」

學弟聽了我的分享後，點了點頭，跟我說：「謝謝學長的分享，我以後會更加注意。」這位學弟從醫學生時代我就認識，一路看著他從實習醫學生、住院醫師到主治醫師，這一路走來，他就是一個這樣認真執著的好醫師。望著他離去的背影，我默默地祝福他在行醫這條路上，能夠不要因為這個單一事件讓他喪失對病人的熱情，而放棄了當初學醫的初衷。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台