探究台語的語源就是為了找到本字，如果本字是平實的、方便的和得體的字詞，就應該拿來推廣使用，以增進大家對母語的認同感。圖/取自台語教材

探究語源的重要性

台灣的閩南語（通稱台語）目前面對著兩項挑戰，一是社會大眾，尤其是年輕世代，普遍講華語（國語），願意學講台語的人口似有下降的趨勢，一般家長也不教小孩講台語，致使發展多元語言文化的國家發展目標受挫；二是如何建立台語的書寫系統，把台語從日常生活的口語溝通工具提升為知識文化的載體；書寫系統的主要目的是整理出一套務實、合理和方便的台語書寫工具，作為台語教學之用，並供媒體及書籍（尤其是研究台灣文化和語言的著作）引用，有如香港的廣東話一般。為了應對這兩項挑戰，台語研究有很多工作要做，其中一項是探究台語的語源，本文著重談談這個課題。

讓社會大眾了解閩南台語具有正當的、有意義的來源，有助於提升台語的正當地位，增強年輕世代對台語的信心和學習的意願。然而筆者發現，台語研究受到中國古代對閩南語的研究方法的影響，偏重古籍的鑽研和考據，而未能從跨語言比較研究的較寬視野去開創新局（詳見下述）。若干閩南語辭典和台語學者的著作所使用的個別詞彙，若不是人們看不懂的生僻古字（如絚/賰/勥）及杜撰字（如上敖下力/左勿右會/左勿右愛），就是一些不恰當或不必要的同音字（如袂=尚未/遮=這裡/跋=賭博/站=陣）。

尤有進者，近年來台灣媒體界濫用華語發音模仿台語的風氣盛行（如踹共＝出來講/係金へ＝是真的/差架多＝差這麼多/安捏甘賀＝這樣好嗎/憨極＝蕃薯），跟早年調侃台語的「莫宰羊」如出一轍，不啻踐踏了台語的尊嚴，讓人感到台語是不三不四的方言，無形中加強了很多人以為台語不入流的錯誤觀念。為了糾正這些錯誤的風氣和觀念，正本清源探究台語的語源，是一項刻不容緩的工作。

台灣因其特殊的歷史背景，擁有多元文化，融入於台語中，除了漢語文化傳承，還有日語、平埔族原民語、西方語言等成分，使台語具有豐富的文化內涵。教育部編纂的《台灣閩南語常用詞辭典》收錄了很多外來語，例如「雪文」一詞，該辭典有說明是來自法文，意思是肥皂；如果該辭典能寫出原文為savon, 並扼要說明為何採用法文的歷史因緣，當能擴大學生對台語文化的知識視野，增加台語的趣味性和學習價值。

在日語方面，該辭典也有「都合」一詞條，其特殊和微妙的語意是華語和閩南語所沒有的，成為台語繼承自日語的一個特色。另外，台語中的常用日語如案內、看板、壽司、剌身（sashimi）、疊（tatami），等等，該辭典雖無詞條，但有臚列於「附錄」中，可說是中規中矩。

台語的主體語源是承襲自閩南語的古漢語，閩南語有一部分是混用南方非漢族的土話，現已無法考究；至於漢語部分的語源追索，存在著一些嚴重問題，值得檢討改進。很多閩南台語明明有合理的、平實的語源，但台語辭典及台語研究者卻採用一些生僻或古異的字眼，以及不得體的同音字，令人覺得台語跟現代台灣人所熟稔的語言文字和文化脫節，難免影響學習台語的意願和興趣。

須知台灣民眾已普遍講華語並認同華語文化，若要推廣台語，其書寫系統必須儘量與現代華語接軌，而不要使用生僻古異的漢字及不得體的同音字充當台語的書寫工具，以免事倍功半。茲略舉數例如下：

取「拄」捨「抵」的謬誤

台語的「抵」字文讀為di，用於「抵抗」等詞彙，沒有疑義；但口語可白讀為du，用於「抵數」（du-siau）、「相抵」（sio-du）、「水抵下頦」（tsui-du-e-hai, 水升抵下巴）、「舌抵頂顎」（ji-du-ding-gok, 道家打坐時舌頭抵住上顎），等等，都是台華同字同義，簡單明瞭，台語du的本字和語源就是「抵」。

但教育部的《台灣閩南語常用詞辭典》卻捨此不採用「抵」，而改用「拄」字，為什麼呢？據一位學者說，「抵」的華語讀di，轉為台語不能讀du，台語的du 是「拄」字，這是不正確的說法。「拄」字有它自己的語意和語用，與「抵」或許有重疊之處，但不能取代台華同字同義的「抵」。

再者，華語母音i 轉為台語母音u 的字詞比比皆是，例如華語「吸」在台語白讀su（如吸氣/吸血），「璽」字不論是漳州或泉州的閩南語都正讀為su（音同台語的「暑」），又如「幾」字在閩南台語文讀為ki（如幾何ki-ho），白讀為kui,變音為ku（例如「幾若」白讀為kui-na 或ku-na, 意思是「好多個」）。這些字詞形成一個華台轉音的規則或準規則，使「抵」字可以名正言順地成為台語du的本字和語源。由於「抵」是大眾所熟悉的字眼，又是台華同字同義，容易被接受，也方便學習。這就是上文所說台華「接軌」的意思。

上述「抵」白讀為du，就算不講華語母音i可轉讀台語母音u的轉音規則，也可視為「變音」，這是台語研究上的一個重要課題。閩南語的漢字讀法雖有一定的規則可循，但不是很嚴格，往往偏離規則，把漢字讀成與華語很不相稱的音韻，而且一個華語讀音往往可轉成台語的很多讀音。這種偏離規則的發音稱為「變音」，情況嚴重者稱為「濫變」（即語言學所說的corruption）。

茲以華語的hsi（中國拼音xi）為例來說明：hsi在閩南台的規則讀法是sik（息/昔/惜/夕/席/悉/錫….），但這規則只是一個準規則，因為華語的hsi在閩南台語還很多其他讀法，如hi（希/稀/戲/喜….），這是另一個準規則；上面所提到的台語su（吸/璽…），又是一個準規則。此外，華語hsi在台語還可變音或濫變為sioh（惜）/sip（習）/seh（西）/sai（西）/chhioh（蓆）/kip（吸）/sia（錫）/sit（息，如消息; 熄=火熄滅）/ke或kue（溪），等等。

由於台語不規則的變音太多，台語辭典的編者和台語學者在追索語源時宜留較大的彈性和空間，不可執著於所謂台華對應的規則，例如不可因為「抵」字的華語讀di，就武斷台語不能讀du，何況「抵」字讀du 還是符合華語母音i可轉讀台語母音u的準規則呢！

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