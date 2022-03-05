台灣最早咖啡是在1884年，由英商德記洋行引進，種植100株阿拉比卡咖啡樹在台北海山，在此之前，台灣人沒見過咖啡。示意圖／擷自農委會網站

台灣人喜歡喝咖啡，賣咖啡成為股票上市公司有好幾家，但是很少人知道：太平洋戰爭之前，台灣曾經是日本最大的咖啡供應國，說來不可置信。

台灣最早咖啡是在1884年，由英商德記洋行引進，種植100株阿拉比卡咖啡樹在台北海山，在此之前，台灣人沒見過咖啡。

根據歷史記載：世界最早咖啡是在公元八世紀，衣索比亞一位牧羊人發現，開始是浸泡咖啡葉，做為提神飲料，然後從非洲傳播到阿拉伯等回教國家，第十六世紀，埃及和中東國家已經出現咖啡館，對禁酒的穆斯林國家相當重要，1615年，貿易商把咖啡引進歐洲威尼斯，開始有了咖啡館，很快就在歐洲流行起來，兩百年後，咖啡才來到台灣。

英國商人在海山種咖啡並未成功，1895年，日本人來了，1902年，日商認為台灣較熱可以種咖啡，開始引進印尼和馬來西亞咖啡樹，種植在陽明山冷水坑，可惜氣候不對，種植失敗，1919年，再度選擇花蓮的豐田、玉里種植，到1927年，台灣北中南都出現咖啡種植，包含淡水、埔里、古坑、瑞穗、關山、森永、初鹿、屏東山地門，1942年統計，種植面積高達一千公頃，可惜，戰爭爆發，這些咖啡開始荒廢，無人管理，國民政府來台，曾委託農復會接管，但是面積已經縮小，僅有少數在農改場種植，但是，台灣民間不願咖啡絕跡，有不少地方栽培成功，打出品牌例如古坑咖啡。

全球咖啡生產每年超過一億袋，其中巴西產量佔三分之一，原產地衣索比亞反而不多，但是最好的咖啡，還是衣索比亞的阿拉比卡，羅布斯塔和利比亞咖啡比較偏苦味，愛好者應該分辨。



太平洋戰爭之前，台灣曾經是日本最大的咖啡供應國。示意圖／擷自農委會，民報合成