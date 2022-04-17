前副總統呂秀蓮4月17日在「從馬關條約談兩岸新關係」論壇中表示，俄烏開戰以來，世人聯想到台海局勢，從戰略觀點而言，俄烏與台海問題皆因美國與中俄之爭而起。提醒台灣民眾，一方面要備戰，另方面也要避戰！

前副總統呂秀蓮今天表示，台灣絕非中國「神聖」、「不可分割」的固有領土。俄烏開戰以來，世人聯想到台海局勢，從戰略觀點而言，俄烏與台海問題皆因美國與中俄之爭而起。她提醒台灣民眾，一方面要備戰，另方面也要避戰！要用智慧團結保台灣。

圖說：馬關條約部分內容。圖/取自臺灣國定古蹟編纂研究小組

1895年4月17日，台灣因馬關條約而被清廷「永久割讓」給日本，淪為日本殖民地50年。今天是清、日「馬關條約」簽訂127年紀念日，台灣民主太平洋聯盟特別主辦一場「從馬關條約談兩岸新關係」論壇，邀請學者專家討論馬關條約對兩岸關係有何啟發。

論壇由台灣民主太平洋聯盟理事長翁明賢教授主持，前副總統呂秀蓮擔任主講人。呂秀蓮表示，1995馬關條約百年那天，她曾經親赴日本下關春帆樓主辦研討會，邀請台日各界精英100人共同紀念百年歷史大事。緬懷當年議事廳，席中竟無台灣先祖代表，而256萬台灣男女竟無端淪為日本殖民，感到無限唏噓。



圖說：「從馬關條約談兩岸新關係」論壇現場。

呂秀蓮指出，台灣與中國發生關連應是1661年鄭成功驅逐荷蘭人開始治理台灣。1684年康熙攻台，鄭克塽投降後，才將台灣列入大清帝國版圖，當時人口約兩萬人，直到200年後的1885年清廷才宣布台灣設省。但不到10年，清廷就將台灣「永遠讓與」日本。台灣絕非中國「神聖」、「不可分割」的固有領土。

回顧1895年當時的國際情勢，美、英、法、德、俄都曾介入甲午戰爭與台灣，馬關條約的啟示有四：1. 清廷出賣台灣，使台灣成為日本戰利品、2. 台灣尚待開發，不具國際戰略價值、3. 清廷不諳國際事務，張之洞孤軍奮戰未成，及4. 今日台灣，東方新明珠。

1895年台灣因朝鮮而淪為日本殖民地，但1950年台灣卻因韓戰而倖免被毛澤東跨海攻台。韓戰一方面阻擋毛澤東跨海攻台的計畫，另方面改變美國對華政策，尤其台灣的未來，台灣問題與其說是國共內戰的延長，不如說是美中兩強博弈的棋子。

俄烏開戰以來，世人聯想到台海局勢，從戰略觀點而言，俄烏與台海問題皆因美國與中俄之爭而起，美國支援烏克蘭意圖擊敗或打垮普丁，美國何嘗不是在利用台灣挑戰習近平？台灣未來要走向俄烏戰爭的後塵，或是重蹈甲午戰爭的覆轍？

呂秀蓮提醒在台灣的我們，一方面要備戰，另方面也要避戰！首先國人要揚棄「維持現狀」的幻想，相信隨時有可能開戰，但也要認真思考如何逢凶化吉，避免戰爭，投資和平。其次要覺悟自己的國家自己救，別期待美軍或外籍兵團會為台灣上戰場。

她認為，要認真而理性地檢討基本國策和兩岸關係。國共內戰是上一代的歷史，北京必須嚴肅面對生在台灣、長在台灣的新一代台灣男女。台灣的新世代要了解過去，也要把握現在，才能開創未來。她呼籲無論統獨，大家要清醒，要負責，要用智慧團結保台灣。