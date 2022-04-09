美國總統拜登8日簽署兩項法案，進一步制裁俄羅斯和白俄羅斯，圖為拜登在2022.3.24北約峰會記者會。圖／擷自拜登推特影片

白宮宣布，美國總統拜登8日簽署兩項法案，進一步制裁俄羅斯和白俄羅斯，除了停止與兩國之間正常貿易關係外，更禁止進口來自俄羅斯的能源。

第一項法案暫停美國與俄國和白俄之間的正常貿易關係，為從這兩國進口商品課徵更高關稅鋪路；另一項法案則禁止從俄國進口石油、煤炭和天然氣等能源。

美國參議院7日已一致通過這兩項法案，眾議院在貿易制裁方面以420票對3票通過，能源制裁則是413票對9票通過，拜登今天簽署後開始執行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是俄國入侵烏克蘭以來，美國國會首度通過制裁法案。

另外，日本首相岸田文雄在台北時間8日也召開記者會，宣布追加對俄羅斯五項制裁，包含禁止從俄羅斯進口煤炭，下週開始陸續禁止進口機械、部分木材、伏特加，也禁止對俄羅斯的新投資，並凍結俄羅斯的金融機構、以及總統普丁總統等近400名官員及20家俄軍相關組織的資產。

石油是俄羅斯的主要出口收入來源。俄羅斯入侵烏克蘭後，美國已對俄羅斯石油出口實行制裁。而據統計，2021年俄羅斯煤炭總出口達2.14億噸，較2020年增長5.7%，創新高紀錄。其中，俄羅斯向南韓出口煤炭2,195.4萬噸，占俄羅斯煤炭出口的10.5%；向日本出口1,973.9萬噸，占俄羅斯煤炭出口的9.4%。